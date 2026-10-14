Diputados aprueban en lo particular reforma a la Ley del ISR, se turna al Senado de la República
Tras turnar el ISR al Senado, la Cámara de Diputados arranca de inmediato el debate de la Ley de Ingresos.
Al mediodía de este miércoles, la Cámara de Diputados concluyó la discusión y aprobó en lo particular el dictamen de reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), tras obtener un respaldo de 322 votos a favor y 115 en contra. La bancada mayoritaria de Morena y sus aliados mantuvo su postura y rechazó tajantemente las decenas de reservas presentadas por los partidos de oposición, impidiendo cualquier modificación al texto original enviado por el Ejecutivo.
Tras su aprobación en lo general y en lo particular en San Lázaro, la Mesa Directiva turnó formalmente la minuta al Senado de la República para su posterior discusión y ratificación. Sin pausas en la jornada legislativa del Paquete Económico, el Pleno procedió de inmediato a iniciar el debate correspondiente al dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación.
#AlMomento | El Pleno de la #CámaraDeDiputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y se expiden disposiciones de vigencia transitoria. pic.twitter.com/fK5QqBJ46g— H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) October 14, 2026
*Información en desarrollo