Diputados aprueban en lo particular reforma a la Ley del ISR, se turna al Senado de la República

Al mediodía de este miércoles, la Cámara de Diputados concluyó la discusión y aprobó en lo particular el dictamen de reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), tras obtener un respaldo de 322 votos a favor y 115 en contra. La bancada mayoritaria de Morena y sus aliados mantuvo su postura y rechazó tajantemente las decenas de reservas presentadas por los partidos de oposición, impidiendo cualquier modificación al texto original enviado por el Ejecutivo.

Tras su aprobación en lo general y en lo particular en San Lázaro, la Mesa Directiva turnó formalmente la minuta al Senado de la República para su posterior discusión y ratificación. Sin pausas en la jornada legislativa del Paquete Económico, el Pleno procedió de inmediato a iniciar el debate correspondiente al dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación.

#AlMomento | El Pleno de la #CámaraDeDiputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta y se expiden disposiciones de vigencia transitoria. pic.twitter.com/fK5QqBJ46g — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) October 14, 2026

*Información en desarrollo