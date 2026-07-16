¿No puedes dormir por el calor? Estudio revela cómo el cambio climático daña tu salud y te roba tu sueño

Un nuevo estudio de Climate Central reveló que las altas temperaturas nocturnas están afectando directamente a la población mundial mientras intentan dormir, ya que generan la pérdida de decenas de horas de sueño al año y en consecuencia afectan directamente a la salud cardiovascular e inmunológica de las personas.

The data is clear. Younger people today are experiencing more extremely hot days during their childhood compared to previous generations.

Extreme heat can affect kids’ health, development, mood, sleep, and even their ability to concentrate and learn.https://t.co/QwmHCFDvfC pic.twitter.com/bGQXZgYXqD — Climate Central (@ClimateCentral) September 4, 2025

Este fenómeno, el cual se agrava debido al cambio climático, afecta severamente a México y pone en especial riesgo al sector más vulnerable, adultos mayores y mujeres. Por ello, el reporte recalcó que es urgente adoptar medidas de mitigación para enfriar los espacios de descanso ante la saturación de las "islas de calor" urbanas.

¿Cómo afecta el calor al sueño?

Según el reporte, a nivel mundial se pierden en promedio 56 horas de sueño al año, esto debido al aumento de las temperaturas nocturnas, de las cuales el 10% es atribuible directamente al cambio climático. Asimismo y de acuerdo con un análisis comparativo de temperaturas observadas vs contrafactuales realizado en el periodo 2020-2025, en mil 338 ciudades se reciben impactos graves, principalmente en México, al suroeste de Estados Unidos (EU), Sudamérica y Medio Oriente.

Esto genera un impacto directo a la salud, ya que genera falta de descanso, provocada por la incapacidad del cuerpo de poder regular su temperatura durante las noches calurosas, lo que también disminuye el rendimiento cognitivo, altera el estado de ánimo, baja la productividad y debilita el sistema inmunológico además del cardiovascular.

¿Quiénes son los más afectados por el calor y la falta de sueño?

Desgraciadamente, el informe detalló que existen poblaciones vulnerables, ya que el riesgo no es parejo. Las afectaciones de este tipo son el doble en adultos mayores de 65 años y mujeres, representando casi tres veces de complicaciones más graves en habitantes de países de ingresos medios y bajos.

Finalmente, se detalló que la pérdida de sueño, vinculada al cambio climático, se ha duplicado desde la década de 1970, aunque el aire acondicionado mitiga el impacto; pero no todos pueden acceder a esta herramienta, ya que solo el 35% de los hogares a nivel global lo tiene, dejando de lado a sectores de menores ingresos y más desprotegidos.