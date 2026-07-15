Del polvo cósmico al reconocimiento mundial: Astrofísico de la UNAM, gana Premio Internacional Princesa de Girona 2026

El astrofísico mexicano José Eduardo Méndez Delgado, egresado de la UNAM, recibió el Premio Internacional de Investigación Princesa de Girona 2026, uno de los reconocimientos más importantes para jóvenes científicos de Iberoamérica.

El galardón distingue sus aportes para comprender el origen y la evolución de las galaxias, así como la composición química de las nebulosas, investigaciones que han ayudado a responder algunas de las preguntas más complejas sobre el universo.

¿Quién es José Eduardo Méndez Delgado?

Con apenas 31 años, José Eduardo Méndez Delgado ha construido una carrera científica con alcance internacional. Estudió Física y realizó investigación en la UNAM, obtuvo un doctorado cum laude en la Universidad de La Laguna, en España, y posteriormente realizó un posdoctorado en la Universidad de Heidelberg, en Alemania.

Actualmente participa en algunos de los proyectos astronómicos más importantes del mundo, entre ellos el Sloan Digital Sky Survey (SDSS-V), además de diseñar la estrategia científica de la siguiente fase del proyecto.

"Desconocemos más de lo que conocemos del universo. Para mí, eso es un impulso para seguir explorando las grandes preguntas": es la convicción de José Eduardo Méndez Delgado, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, quien recibió el Premio Princesa de Girona… pic.twitter.com/YshR7eWvRW — UNAM (@UNAM_MX) July 14, 2026

¿Por qué recibió el Premio Princesa de Girona 2026?

El jurado reconoció sus contribuciones para entender cómo evolucionan las galaxias y cómo se forman los elementos químicos presentes en las nebulosas.

Entre sus logros más destacados está haber resuelto en 2023 el histórico problema de la discrepancia de abundancias en nebulosas, una investigación publicada en la revista Nature. También impulsó la colaboración científica internacional DESIRED, trabajo que previamente le valió el Premio Ernst Patzer 2024 del Instituto Max Planck.

José Eduardo Méndez Delgado, investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, recibió el Premio Princesa de Girona Internacional Investigación 2026. El astrofísico destacó que este reconocimiento visibiliza la ciencia joven hecha desde México y la Universidad >… pic.twitter.com/HdQekUVXPQ — UNAM (@UNAM_MX) July 14, 2026

El rey de España destacó el papel de la ciencia y los jóvenes investigadores

Durante la ceremonia, el rey Felipe VI reconoció el esfuerzo y la perseverancia de los seis jóvenes galardonados provenientes de distintos países de Hispanoamérica.

Al referirse a José Eduardo Méndez, destacó que sus investigaciones sobre el polvo cósmico en la Nebulosa de Orión permiten ampliar el conocimiento sobre la física y la química del universo, además de inspirar a nuevas generaciones de científicos.

#BoletínUNAM José Eduardo Méndez Delgado, astrofísico de la UNAM, reconocido con el Premio Internacional de Investigación Princesa de Girona 2026 > https://t.co/ndDtdptOGY pic.twitter.com/jzma3A0hho — UNAM (@UNAM_MX) July 14, 2026

La UNAM, una puerta para hacer ciencia de nivel internacional

Tras recibir el premio, el investigador aseguró que la UNAM se mantiene en la frontera del conocimiento gracias a su participación en proyectos científicos de alto nivel.

También señaló que la Universidad abre oportunidades para que jóvenes investigadores desarrollen su talento y puedan integrarse a colaboraciones internacionales que impulsan el avance de la ciencia.

Con más de 50 artículos publicados en revistas especializadas, José Eduardo Méndez Delgado se ha consolidado como una de las figuras mexicanas con mayor proyección en la astrofísica a nivel mundial.