"¿Estoy loco?” Esto pasa cuando hablas contigo mismo

Hablar solo ya no es cosa de “locos”. La ciencia y especialistas de la UNAM coinciden en que conversar contigo mismo puede ayudar a manejar emociones, ordenar ideas e incluso recordar mejor la información.

Lejos de ser un hábito extraño, es una práctica que acompaña a las personas desde la infancia y que, bien utilizada, puede convertirse en una herramienta para la salud mental.

¿Por qué hablar solo puede ser bueno para tu salud mental?

De acuerdo con Manuel González Oscoy, profesor de la Facultad de Psicología de la UNAM, las personas comienzan a hablar consigo mismas de manera consciente alrededor de los siete años. Antes de esa edad, este diálogo aparece principalmente durante el juego y el desarrollo del lenguaje.

De acuerdo con el especialista, expresar los pensamientos en voz alta permite analizarlos con mayor claridad y encontrar soluciones con más facilidad. Además, ayuda a liberar la tensión emocional sin el miedo a ser juzgados por otras personas.

🗣️ ¿Hablar con uno mismo es una buena práctica? Puede beneficiar la #SaludMental y emocional, además de mejorar la concentración, la memoria y el pensamiento abstracto, de acuerdo con #ExpertoUNAM ➡️ https://t.co/SfapclJ6NI pic.twitter.com/VF1PlmbBUj — UNAM Global (@unamglobal) July 13, 2026

Entre los principales beneficios destacan:



Favorece la autorregulación emocional.

Ayuda a ordenar las ideas antes de tomar decisiones.

Mejora la concentración durante actividades complejas.

Refuerza la autoestima cuando el diálogo es positivo.

Estimula el pensamiento abstracto y la creatividad.

Facilita la resolución de problemas desde diferentes perspectivas.

¿Hablar solo mejora la memoria?

Un estudio de la Universidad de Waterloo, en Canadá, encontró que decir las cosas en voz alta aumenta la capacidad para recordarlas.

Esto ocurre porque el cerebro procesa la información de dos maneras al mismo tiempo, al pronunciar las palabras y al escucharlas. Por esa razón muchas personas memorizan mejor fechas, listas o conceptos cuando los repiten en voz alta antes de una presentación, una entrevista o un examen.

¿Cuándo hablar solo en voz alta deja de ser normal?

Aunque este hábito suele ser saludable, los especialistas recomiendan prestar atención cuando el diálogo interno cambia de tono o empieza a afectar el bienestar.

Algunas señales de alerta son:



Hablarse constantemente con insultos, desprecio o críticas excesivas.

Tener un diálogo que aumente sentimientos de ansiedad o depresión

Creer que se está conversando con otra persona que no existe.

Presentar episodios de pérdida de contacto con la realidad.

En estos casos, lo recomendable es buscar atención profesional para recibir una evaluación adecuada.

¿Con qué frecuencia es recomendable hablar contigo mismo?

Los especialistas coinciden en que hablar con uno mismo puede convertirse en una herramienta útil para afrontar momentos difíciles, preparar conversaciones importantes o aclarar pensamientos. La clave está en mantener un diálogo constructivo y evitar que se vuelva excesivamente negativo o interfiera con la vida diaria.

