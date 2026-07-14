Casos de demencia se disparan en población latina; México en el top 3 de incrementos según un estudio

Un estudio del 13 de julio publicado en JAMA Neurology advirtió un incremento alarmante en la frecuencia de la demencia en América Latina, afectando principalmente a México, Perú y Puerto Rico, además de revelar una profunda desigualdad en la salud en los países ricos, donde logran frenar la enfermedad.

"What we found is sobering: The gains made elsewhere are not reaching everyone, and it underscores how much the burden of dementia is shaped by the conditions people live in.” Read the full story. w/ @INNNMVS https://t.co/2h2UJ2zy3r — WashU Medicine (@washumedicine) July 13, 2026

Según el estudio, en México los casos se dispararon afectando directamente a los adultos mayores de 65 años y a sus familias, con un estimado de 1.2 millones de pacientes a nivel nacional. Sin embargo, no todo está perdido, ya que el escrito aseguró que se puede cambiar la trayectoria si la población en riesgo adopta —de manera inmediata— hábitos preventivos como la actividad física regular y el control de enfermedades metabólicas.

¿Por qué aumentaron los casos de demencia en México?

De acuerdo con investigadores de WashU Medicine y la Universidad de Newcastle, el aumento significativo en México y el resto de la región latina es significativo. Esto fue resultado de datos analizados mediante encuestas puerta a puerta y evaluaciones clínicas de 16 mil 950 adultos mayores, los cuales se compararon con las estadísticas del principios de los años 2000 frente al periodo 2016-2020, donde al menos 5 naciones de América Latina y el Caribe tuvieron incrementos, con una estabilidad de la enfermedad en Cuba y República Dominicana.

La prevalencia de la demencia en México en adultos mayores subió del 9.6% al 14.5% en solo dos décadas, representando que al menos 1.2 millones de personas viven con esta condición. Asimismo, el estudio reveló que en países con altos ingresos como Estados Unidos, se logró estabilizar esta enfermedad e incluso disminuir gracias al acceso a la educación y a estilos de vida saludables.

Principales factores de riesgo de la demencia

Pero el problema persiste en Latinoamérica, donde los principales factores de riesgo detectados por el estudio son:



Aumento rápido de la obesidad

Sedentarismo

Enfermedades metabólicas no controladas como la diabetes

Problemas estructurales como pobreza, baja escolaridad y falta de atención médica

¿Cómo prevenir la demencia en México?

El estudio sugiere que la población en riesgo siga las siguientes recomendaciones para evitar la demencia:

