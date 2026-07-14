Encuentran azúcar en el espacio cerca del agujero negro de la Vía Láctea, ¿qué significa?

Por primera vez, un grupo internacional de científicos detectó un azúcar en el espacio interestelar, un hallazgo que podría cambiar lo que se sabe sobre el origen de la vida. La molécula identificada es la eritrulosa, un azúcar de cuatro átomos de carbono que fue encontrada en una nube molecular ubicada cerca del centro de la Vía Láctea.

El descubrimiento fue publicado en la revista Nature Astronomy y refuerza la hipótesis de que algunos de los ingredientes químicos necesarios para la vida no surgieron únicamente en la Tierra, sino que pudieron haberse formado en el espacio y llegar al planeta a través de meteoritos y asteroides hace unos 4 mil millones de años.

¿Qué azúcar encontraron en el espacio?

Los investigadores identificaron eritrulosa, un monosacárido considerado importante para la química prebiótica. La molécula fue detectada en la nube molecular G+0.693−0.027, cerca del centro galáctico, mediante observaciones realizadas con los radiotelescopios Yebes 40 metros e IRAM 30 metros.

Hasta ahora se habían encontrado otras moléculas relacionadas con los azúcares, pero nunca un azúcar propiamente dicho en el medio interestelar. Los científicos consideran que este descubrimiento representa un nuevo nivel de complejidad química fuera de la Tierra.

📢Detectan por primera vez #azúcar en el espacio interestelar



🔭El @C_Astrobiologia ha localizado una molécula de azúcar en la #VíaLáctea



☄️Pudo llegar a la Tierra a bordo de meteoritos hace unos 4.000 Ma



🧬Aporta claves sobre el origen de la vida



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¿Por qué este hallazgo es importante para entender el origen de la vida?

El estudio plantea que la eritrulosa puede transformarse fácilmente en otros azúcares cuando entra en contacto con agua, un paso clave para formar moléculas como la ribosa, indispensable en el ARN.

Los expertos aseguran que este tipo de compuestos pudo incorporarse a cometas, asteroides y meteoritos durante la formación del Sistema Solar, llegando después a la Tierra primitiva y aportando materia prima para el desarrollo de las primeras moléculas biológicas.

¿Cómo lograron detectar el azúcar en el espacio?

La detección fue posible gracias a observaciones de alta sensibilidad y a modelos químicos que muestran cómo la eritrulosa puede formarse sobre diminutas partículas de polvo interestelar a partir de moléculas mucho más simples.

Los investigadores también concluyen que la molécula es incluso más abundante que algunos azúcares de tres carbonos que hasta ahora no han podido detectarse, lo que fortalece la hipótesis de que este compuesto pudo sintetizarse de manera eficiente en el espacio profundo.

Aunque el hallazgo no significa que exista vida fuera de la Tierra, sí aporta una de las evidencias más sólidas de que la química necesaria para que la vida aparezca puede comenzar mucho antes de que se formen los planetas.

