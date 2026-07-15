Sarampión en México 2026 suma más de 18 mil contagios; estos son los estados más afectados

La Secretaría de Salud de México, a través de la Dirección General de Epidemiología, informó que México registra un acumulado de 18 mil 797 casos confirmados de sarampión y 44 muertes durante el periodo epidemiológico 2025-2026; cuyo brote mantiene una concentración de contagios en los estados de Jalisco, Ciudad de México (CDMX) y Chiapas.

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Estrategias de vacunación, prevención y vigilancia epidemiológica reducen casos de dengue, COVID-19 y sarampión en México



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Aunque no es una enfermedad mortal, sí afecta a cierto grupo en específico, ya que el mayor número de casos lo concentran los niños de 1 a 4 años con 2 mil 493 casos. Asimismo, le sigue el grupo de 5 a 9 años con 2 mil 199 casos, mientras que el de 25 a 29 reportó 2 mil 136 casos.

Cabe destacar que, la tasa de incidencia más elevada recae en los menores de un año, quienes registraron 92.27 casos por cada 100 mil habitantes. Por ello, las autoridades federales en materia de salud emitieron las siguientes recomendaciones para proteger a tu familia:



Verificar las cartillas de salud

Asegurarse de que niños y adultos jóvenes tengan su esquema completo

Conocer los módulos de salud disponibles

Acudir inmediatamente el médico en caso de fiebre y ronchas en la piel

Cabe destacar que la vacunación SRP y SR son las que deben estar completas, ya que, de un total de 44 mil casos notificados a nivel nacional, 21 mil 302 fueron descartados gracias a la verificación del esquema de vacunación. Asimismo, solo 3 mil 901 casos, son los que permanecen en estudio médico.

Estados con mayor caso de sarampión en México

El informe del Sistema Especial para la Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Febriles Exantemáticas (EFE), reveló que tres entidades concentran los contagios con:



Jalisco con 6 mil 591

CDMX con mil 4 casos

Chiapas con 846 casos

Asimismo, las 44 defunciones confirmadas entre 2025 y 2026 se reportaron en 11 estados, como Chihuahua con 21, Zacatecas con 6, Jalisco con 5, CDMX con 4, Durango con 2, y Michoacán, Chiapas, Guerrero, Sinaloa, Sonora y Tlaxcala con 1, respectivamente.