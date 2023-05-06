Así fue como Camila rindió homenaje a Isabel II y sus corgis

Durante la mañana de hoy 6 de mayo se llevó a cabo la coronación del rey Carlos III y la reina Camila en la Abadía de Westminster, localizada en Londres, donde la flamante esposa del monarca apareció vistiendo un vestido impecable que homenajeaba a Isabel II y sus queridos corgis.

Ante la presencia de más de dos mil invitados, entre los que se encontraban líderes y jefes de estado, miembros de otras casas reales europeas, celebridades internacionales, nobles y personalidades de la vida social británica, Camilia sorprendió a todos con su look y algunas curiosidades que pidió para la ceremonia.

Deslumbra el vestido que Camilia portó en la coronación de Rey Carlos II

El rito de la coronación del Rey Carlos III inició con la salida de la familia Británica del palacio de Buckingham en carroza de oro con destino la Abadía de Westminster, lugar en que la ahora reina sorprendió a todos al portar un diseño de Bruce Oldfield, quien fuera también modisto de Diana Spencer.

El vestido de Camila era blanco inmaculado, conformado por dos piezas de alta costura fabricadas en exclusiva y a medida, acompañadas de un abrigo con cola; ambas prendas salpicadas por todo el corte con flores de pedrería y ramas metalizadas de acabado dorado y plateado.

Entre los detalles más destacados del look de Camila resalta la parte superior de su conjunto, que presenta un recatado escote en pico, manga larga y hombros armados, donde sobresalen los bordados con motivos botánicos que decoran las hombreras y los puños de la pieza.

Por otra parte, a la altura del abdomen, el abrigo se abre y permite ver el vestido que poseía una gran cola que se extiende por la parte trasera.

El homenaje a Isabel II y sus corgis que encabezó Camila

Pero sin duda, uno de los elementos más significativos en el vestido de Camila fueron “Muick” y “Sandy”, los queridos corgis de Isabel II que viven en el Royal Lodge de Windsor, la finca que el príncipe Andrés comparte con su exesposa, Sarah Ferguson, quienes los adoptaron tras la muerte de la reina.

“Muick” y “Sandy” aparecen bordados a los lados de la falda de la reina Camila, custodiando el símbolo real de la corona y las iniciales entrelazadas de CR, “Carolus Rex”, en latín. Un detalle, sin duda que ha captado la atención de todos los asistentes.