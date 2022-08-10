Campanas de iglesia tocan tema de “Grease” en honor a Olivia Newton-John

En Holanda, las campanas de una iglesia sonaron con las canciones de la película “Grease” en honor a la actriz Olivia Newton-John, quien falleció el pasado lunes, a los 73 años de edad.

En redes sociales se viralizó el video del momento en que las campanas de la iglesia comenzaron a sonar con las canciones de la película protagonizada por Olivia Newton-John y John Travolta.

En la imagen se puede ver la iglesia mientras de fondo sonaban las campanas al ritmo de “Summer Nights”, uno de los temas que interpretaron los protagonistas de la cinta.

En un segundo video, las famosas 62 campanas del carillón de la ciudad norteña de Groningen en el campanario de la iglesia Martinitoren -conocido cariñosamente localmente como d'Olle Grieze- tocaron "You're the One That I Desear", otro clásico de "Grease" cantado por el dúo.

Zuiderkerktoren speelt #Tellmemore van #Grease op de dag van het overlijden van de onvergetelijke #OliviaNewtonJohn. Muziek uit je jeugd blijft het allermooist! Dag Sandy! pic.twitter.com/ImBRMqGy1b — Guido Frankfurther (@GFrankfurther) August 9, 2022

“Grease”, la película musical, estuvo nominada al Oscar de 1978, en la cual Olivia Newton-John y John Travolta interpretaron a Sandy y Danny respectivamente, dos amantes de una escuela secundaria.

Olivia Newton-John ganó cuatro premios Grammy y numerosos American Music Awards. Sin embargo, tuvo el mayor éxito de su carrera con la adaptación cinematográfica del musical " Grease ".

La popularidad de la película ha perdurado desde su primer lanzamiento en 1978, con numerosos relanzamientos y proyecciones especiales, incluida una proyección especial del 40 aniversario de la película en 2018, a la que asistieron Olivia Newton-John y Travolta.

Op het carrillion van d’Olle Grieze wordt You’re the one that I want gespeeld als eerbetoon aan de overleden #OliviaNewtonJohn pic.twitter.com/ibkG19Mv5i — Martin Specken (@martinspecken) August 9, 2022

Muerte de la cantante Olivia Newton-John

La cantante y actriz Olivia Newton-John falleció el pasado 8 de agosto de 2022 a los 73 años de edad, según un post en su cuenta de Instagram.

“Olivia Newton-John (73) falleció en paz en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos”, decía el post en las redes sociales.

A la cantante le sobreviven su marido John Easterling; su hija Chloe Lattanzi; su hermana Sarah Newton-John; y su hermano Toby Newton-John.