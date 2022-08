Luego de la muerte de Olivia Newton-John, diversos famosos enviaron sus condolencias a la familia de la actriz y cantante, la más esperada fue el mensaje de John Travolta, con quien se volvió un ícono de la pantalla grande al interpretar a la pareja de Grease (Vaselina).

En Instagram, el actor John Travolta agradeció a Olivia Newton el conocerla y el impacto que tuvo en la vida de quienes la conocían.

Sin embargo, el actor aseguró que se volverán a encontrar de nuevo para estar juntos, incluso citó a Danny, el personaje que interpretó en Vaselina.

“Tuyo desde el primer momento que te vi y para siempre! ¡Tu Danny, tu John!”, expresó el actor, de 68 años.

Olivia Newton-John muere a los 73 años

El esposo de la actriz dio a conocer a través de su cuenta de Instagram que Olivia Newton -John , luego de luchar contra el cáncer de mama que padecía desde hace 30 años.

La intérprete de Hopelessly devoted to you murió en su rancho, ubicado al sur de California y su familia pidió que se respetara la privacidad de la familia durante el duelo por la pérdida de la actriz.

La pareja de Olivia Newton explicó que la actriz fue una inspiración y pionera en la medicina vegetal que la llevaron a crear la Fundación Olivia Newton-John, dedicada a la investigación de la fitoterapia y la enfermedad que padecía.

Sandy y Danny volvieron a reencontrarse 24 años después del estreno de Grease, durante el lanzamiento del DVD de la cinta.

Olivia Newton-John y John Travolta interpretaron de nuevo la icónica canción de la película setentera, You’re the One That I Want.