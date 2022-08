Muere la cantante Olivia Newton-John a los 73 años

La cantante y actriz Olivia Newton-John falleció hoy 8 de agosto de 2022 a los 73 años de edad, según un post en su cuenta de Instagram.

“Olivia Newton-John (73) falleció en paz en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos”, decía el post en las redes sociales.

“Olivia ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años compartiendo su viaje con el cáncer de mama. Su inspiración curativa y su experiencia pionera con la medicina vegetal continúan con el Fondo de la Fundación Olivia Newton-John, dedicado a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer. En lugar de flores, la familia pide que se hagan donaciones en su memoria a @onjfoundation”, escribió su esposo, John Easterling.

A la cantante le sobreviven su marido John Easterling; su hija Chloe Lattanzi; su hermana Sarah Newton-John; y su hermano Toby Newton-John.

Olivia Newton saltó a la fama con “Vaselina”

La artista empezó a actuar de niña y se convirtió en una superestrella mundial tras mudarse a Estados Unidos. Tuvo su primer éxito en 1971 con “If Not for You”, una canción de Bob Dylan que también había grabado George Harrison.





Le seguirían en los años siguientes “Let Me Be There”, que le valió un Grammy a la mejor interpretación vocal femenina de country, “If You Love Me (Let Me Know)" y dos números 1, “Have You Never Been Mellow” y “I Honestly Love You”. Esta última canción ganó los Grammys a la mejor interpretación pop femenina y al disco del año.

Newton-John también se impuso a las estrellas del country Loretta Lynn y Dolly Parton para ganar el premio a la cantante femenina del año de la Asociación de Música Country en 1974. El improbable éxito de una australiana molestó a muchos puristas de Nashville.

Después de alcanzar la fama mundial con la película “Vaselina” de la mano de John Travolta, la actriz continuó su carrera en otras películas, pero fue en 1992, a los 44 años, cuando su nombre volvió a cobrar relevancia al anunciar que le habían diagnosticado cáncer de mama.

En una entrevista que concedió en 2019 al programa de televisión australiano 60 Minutos, Olivia Newton habló sobre cómo enfrentaba el cáncer de mama: “Me considero muy afortunada de haber atravesado esta situación tres veces y seguir aquí, todos sabemos que moriremos algún día, pero no sabemos en qué momento”, expresó.