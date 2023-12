Campañeando: Xóchitl Gálvez lanza reto y Claudia Sheinbaum aplica un “ni te topo”

Xóchitl Gálvez lanzó un reto a Claudia Sheinbaum, precandidata de Morena, a quien cuestionó durante una gira por ser ambientalista de profesión y su vez respaldar los proyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador como la refinería de Dos Bocas.

La abanderada del PAN, PRI y PRD afirmó que Sheinbaum le debe una explicación a los mexicanos por no defender las energías renovables y optar por el “humo”.

“La precandidata del Frente dice que es ambientalista, pero le aplaudió y le echó porras a la construcción de la refinería de Dos Bocas. La reto a que nos diga por qué obedece a un gobierno destructor del medio ambiente”, expresó.

Mientras tanto, Claudia Sheimbaum parece no tomar en cuenta los retos de Xóchitl y optó por enfocar su mensaje en denunciar una “guerra sucia” de la oposición. “Conozco a la ciudadanía que en realidad es parte de una campaña de guerra sucia... ¿pero no sirve esta guerra sucia?... pues no, seguimos creciendo en las encuestas”, declaró.