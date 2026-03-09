Trump acusa que cárteles mexicanos provocan “caos en el hemisferio” y plantea usar fuerza militar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que México es el “epicentro de la violencia de los cárteles de la droga” que, dijo, amenaza a todo el hemisferio, durante el anuncio de una nueva coalición militar regional denominada “Escudo de las Américas”, iniciativa en la que el gobierno estadounidense decidió no incluir a México.

Durante su mensaje, el mandatario estadounidense aseguró que los grupos criminales mexicanos están detrás de buena parte de la violencia que afecta a varios países del continente.

“Debemos reconocer que el epicentro de la violencia de los cárteles es México. Los cárteles mexicanos están alimentando y orquestando gran parte del derramamiento de sangre y el caos en este hemisferio”, declaró.

Trump añadió que la nueva alianza contempla acciones más contundentes contra organizaciones criminales, incluso con el uso de fuerza militar.

“La esencia de nuestro acuerdo es el compromiso de usar fuerza militar letal para destruir de una vez por todas los siniestros cárteles y las redes terroristas”, señaló durante el anuncio de la estrategia regional.

Gobierno mexicano responde y pide respeto a la soberanía

Tras las declaraciones, el gobierno de México sostuvo que la preocupación de Estados Unidos por la violencia vinculada al narcotráfico también debería reflejarse en acciones para frenar el tráfico de armas provenientes de territorio estadounidense, las cuales terminan en manos de grupos criminales.

Asimismo, las autoridades mexicanas reiteraron el llamado al respeto a la soberanía nacional, en medio del debate sobre la posibilidad de que Estados Unidos impulse medidas más agresivas contra los cárteles.

En este contexto, analistas y críticos han señalado que el problema de la violencia y la corrupción vinculada al crimen organizado también tiene raíces internas, particularmente en estados como Tabasco, donde se han denunciado presuntas redes de tráfico de influencias y vínculos con grupos delictivos.

Señalamientos y polémicas en Tabasco

Entre los nombres mencionados en investigaciones y denuncias mediáticas figuran el expresidente Andrés Manuel López Obrador, así como algunos integrantes de su círculo cercano, incluidos sus hijos Andrés, José Ramón y Gonzalo López Beltrán.

También han sido señalados personajes como el exdirector de Petróleos Mexicanos y actual titular del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Octavio Romero Oropeza, además del funcionario aduanero Rafael Marín Mollinedo.

Sobre varios de ellos pesan acusaciones y sospechas de corrupción, tráfico de influencias y presuntos vínculos con redes de poder regionales, que van desde contratos gubernamentales hasta presuntas irregularidades en obras públicas y operaciones energéticas.

Uno de los casos más citados fue el de Felipa Obrador Olán, prima del exmandatario, quien obtuvo contratos con Pemex por alrededor de 365 millones de pesos, lo que desató polémica en 2020. En ese momento, López Obrador aseguró que no habría impunidad.

“Aunque se trate de familiares, no va a haber corrupción ni influyentismo”, declaró entonces el mandatario.

XV años en Tabasco causan polémica por lujos

Las controversias en torno a estas redes volvieron a cobrar relevancia tras la difusión de imágenes de una lujosa fiesta de XV años en Tabasco, presuntamente organizada por un empresario ligado a contratos públicos.

La celebración incluyó presentaciones de artistas como J Balvin y Belinda, lo que generó críticas en redes sociales por el contraste entre los excesos mostrados y la situación económica de muchos habitantes del estado.