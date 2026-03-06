¿Qué pasará con la propuesta de reforma electoral? Así está el panorama político

Todos le dan la vuelta al engendro de Pablo Gómez y Jesús Ramírez: su propuesta de reforma electoral. Se espera que sea aprobada en comisiones como mero compromiso y que luego el engendro sea sacrificado en el pleno de la Cámara de Diputados.

La reforma electoral que viene de Palenque tiene los días contados en la Cámara de Diputados. No llegará lejos.

“Cuando no hay condiciones y cuando ya se han anunciado los votos en contra, no tiene sentido que se mantenga por mucho tiempo un debate que no nos va a llevar más que a división, a mayor fricción, incluso a confrontación”, expresó Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena.

Una reforma electoral sin cambios

En Morena saben que la iniciativa nació muerta y buscan sepultarla. De hecho, ya está listo el proyecto de dictamen. La reforma no trae cambios. El martes se discute y se vota en comisiones.

“Para estar en posibilidades de remitirlo de inmediato al Pleno el miércoles por la mañana”, dijo Víctor Hugo Lobo, presidente de la Comisión de Reforma Política Electoral.

Pero hasta los propios aliados del gobierno saben que el bodrio hecho por Jesús Ramírez y Pablo Gómez es un atentado a la democracia.

“No la vamos a acompañar por la ruta que trae, que rompe con el sistema político mexicano de la representación política”, expresó Reginaldo Sandoval, coordinador de los diputados del Partido del Trabajo.

¿Es el fin de la propuesta de reforma electoral?

Sin los partidos del Trabajo y el Verde Ecologista de México, la reforma no saldrá ni con un milagro.

“Iba al santuario del Santo Niño de Atocha a ligar y creo que esta vez ni me atrevo a pedírselo porque la situación no está fácil, está compleja”, expresó Ricardo Monreal.

La reforma electoral no irá muy lejos. Morena aprobará el dictamen en comisiones con la mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los votos.

El verdadero freno está en el Pleno. Ahí necesitan 334 votos para la mayoría calificada, pero no los tienen ni se los darán, a pesar de las presiones desatadas en redes contra el PT y el Verde.

“Yo he hablado con todo el grupo del PT, que somos 49, uno por uno. Hasta ahora me han dicho que se mantienen, que son consecuentes. ¿Están preparados para soportar la furia de Morena? Listos para lo que venga”, añadió Reginaldo Sandoval.

