Se enciende el debate político por las similitudes de la reforma electoral de la 4T con los modelos dictatoriales de Cuba y Venezuela

La presentación de la reforma electoral de la 4T abrió un nuevo debate político en México luego de que críticos del proyecto señalaran similitudes con cambios institucionales impulsados en Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez.

Uno de los puntos que más polémica ha generado es la propuesta de modificar el sistema de representación proporcional en el Congreso, lo que en la práctica implicaría reducir o eliminar las llamadas diputaciones plurinominales.

Para sectores de oposición, ese tipo de modificaciones recuerda reformas aplicadas en otros países de América Latina que terminaron concentrando el poder político en el partido gobernante.

Las comparaciones con las reformas de Hugo Chávez en Venezuela

Las críticas a la reforma han traído inevitablemente comparaciones con el proceso político impulsado por Hugo Chávez en Venezuela tras llegar al poder.

En ese país, el chavismo impulsó cambios constitucionales y electorales que modificaron el sistema de representación legislativa y redujeron el peso político de la oposición.

Entre esas reformas estuvo la modificación del sistema electoral para favorecer al partido gobernante, el Partido Socialista Unido de Venezuela, así como cambios que limitaron la representación proporcional en el Congreso.

Cambios institucionales que marcaron el modelo venezolano

Además de las reformas electorales, el gobierno de Chávez impulsó cambios en distintas instituciones del Estado.

Críticos señalan que durante ese proceso el poder ejecutivo logró alinear a organismos como el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Supremo y la Fiscalía con el proyecto político del chavismo.

Con el paso de los años, esas reformas permitieron ampliar el control político del oficialismo y facilitaron cambios constitucionales que abrieron la puerta a la reelección indefinida.

Financiamiento a partidos y control de medios

Otro elemento que ha sido mencionado en el debate es el financiamiento a los partidos políticos.

En Venezuela, distintas reformas redujeron los recursos públicos destinados a partidos opositores, lo que según críticos debilitó su capacidad de competir electoralmente.

También se han señalado medidas relacionadas con el control de concesiones de radio y televisión , lo que organizaciones internacionales han considerado una forma de presión contra medios críticos .

Debate político en México

Las comparaciones con Venezuela han surgido luego de que el documento con la reforma electoral comenzara a circular en la Cámara de Diputados, donde deberá discutirse en los próximos meses.

Mientras sectores de oposición advierten riesgos para los contrapesos democráticos , el gobierno ha defendido que cualquier cambio electoral busca hacer más eficiente el sistema político y reducir costos.

La discusión apenas comienza y se prevé que la reforma electoral genere uno de los debates políticos más intensos en el Congreso durante el próximo periodo legislativo.