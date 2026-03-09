Tribunal sanciona a activista por señalar vínculos de una jueza con “El Chapo”: no mintió, pero incomodó

¿Hasta qué punto es violencia política hablar con la verdad? El activista Miguel Alfonso Meza denunció que una candidata a jueza, que terminó ganando, fue abogada de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”.

Aunque decía la verdad, el Tribunal Electoral de Chihuahua ordenó que borrara sus publicaciones y pidiera disculpas, todo por señalar que algunos jueces podrían estar vinculados al crimen organizado.

¿Por qué sancionaron a Miguel Alfonso Meza?

El activista anticorrupción Miguel Alfonso Meza aseguró que no se quedará en silencio tras la sanción impuesta por el Tribunal Electoral de Chihuahua.

En entrevista con Hechos AM de Azteca Noticias, Meza afirmó que no eliminará sus publicaciones ni pedirá disculpas, al considerar que lo dicho en redes sociales es información verídica y de interés público.

“Si quieren ser autoritarios, si quieren callarnos, si quieren ponernos el bozal, pues que lo hagan… yo no voy a pedir disculpas ni voy a eliminar las publicaciones”, declaró.

La polémica gira en torno a la jueza Silvia Rocío Delgado, quien anteriormente se desempeñó como abogada defensora del líder del Cártel de Sinaloa.

Hablar con la verdad, sí cuesta en México

El caso comenzó cuando Meza publicó mensajes en los que señalaba que Delgado había sido defensora de “El Chapo” Guzmán antes de aspirar al cargo judicial.

Inicialmente, el activista fue absuelto; sin embargo, la Sala Regional Guadalajara revocó esa decisión y ordenó revisar nuevamente el caso.

Posteriormente, el Tribunal Electoral de Chihuahua determinó que las publicaciones constituían violencia política de género.

Como consecuencia, Meza fue incluido en el padrón de personas sancionadas por este tipo de conductas y se le ordenó retirar los mensajes y emitir una disculpa pública.

“No me van a callar”: la respuesta del activista

El activista rechazó que sus publicaciones constituyan violencia política, ya que el objetivo de sus mensajes era informar sobre un hecho relevante para la sociedad, porque al final nuestros nuevos jueces están para defendernos, pero ¿qué pasa si también defienden al crimen organizado?

Según Meza, es importante que la ciudadanía conozca los antecedentes de quienes aspiran a impartir justicia.

“Si alguien se postula para juez y fue abogada de narcotraficantes hace unos meses, y nadie revisó hasta dónde llegan esos vínculos, eso es un riesgo para la justicia”, señaló.

También afirmó que nunca cuestionó la capacidad profesional de la jueza, sino que expuso un hecho verificable. Por ello, el activista adelantó que su equipo legal ya prepara una impugnación y que el caso podría escalar a instancias internacionales si es necesario.