Morena avanza hoy la Reforma Electoral en comisiones, pero se encamina al fracaso en el Pleno

Lo que se vive hoy en el Palacio Legislativo de San Lázaro son, en palabras de diversos analistas, “patadas de ahogado”. Morena intenta mantener con vida la iniciativa de Reforma Electoral que llegó desde Palenque, iniciando este martes su discusión en comisiones unidas. Sin embargo, a pesar del despliegue político, la realidad numérica indica que la propuesta no cuenta con la certeza necesaria para convertirse en una realidad constitucional.

La tarde de este martes, las comisiones de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral discutirán el dictamen. En esta instancia, Morena superará la primera prueba sin contratiempos, pues cuenta con la mayoría absoluta (la mitad más uno) necesaria para que el proyecto avance. Así lo confirmó Víctor Hugo Lobo, presidente de la Comisión de Reforma Política-Electoral, al señalar que el escenario está dado para subir el dictamen al Pleno este mismo miércoles.

Reforma Electoral está destinada a ser sepultada

A pesar del avance en comisiones, el optimismo oficialista se topa con una pared aritmética en el Pleno. La aprobación de mañana será apenas un “salvavidas” para que la iniciativa sea discutida públicamente, pero en el fondo, los legisladores saben que el proyecto está destinado a ser sepultado. La razón es simple: Morena no cuenta con la mayoría calificada de 334 votos requerida para una reforma constitucional.

La fractura dentro del bloque oficialista es el clavo final en el ataúd de la propuesta. Los aliados estratégicos, el Partido Verde (PVEM) y el PT, ya han adelantado que su voto no acompañará la iniciativa de la presidenta. Al respecto, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, reconoció que es difícil que los aliados cambien de opinión. “Nadie tiene por qué sentirse engañado, ellos ya expresaron su posición frente a este documento hace dos semanas”, admitió Monreal, aceptando tácitamente que la coalición de la 4T no llegará unida a la votación definitiva.

Un debate pactado para evitar la ruptura

Ante la inminente derrota, la estrategia de Morena ha virado hacia el control de daños. Se busca que la sesión del miércoles sea un “debate pactado”, evitando insultos o descalificaciones que puedan dañar permanentemente la relación con el PT y el Verde. “No considero que sean traidores”, sentenció Monreal, en un intento por suavizar el golpe político y mantener la alianza legislativa para futuras reformas que no requieran mayoría calificada.

Así, mientras las comisiones dan luz verde este martes, el destino de la Reforma Electoral parece sellado: una aprobación técnica hoy para una derrota política mañana. La iniciativa que buscaba transformar el sistema electoral mexicano no irá muy lejos.