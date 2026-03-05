Morena y el crimen organizado: así financió con dinero sucio campañas

Nadie ha sido tan señalado como Morena de financiar sus campañas políticas con dinero del crimen organizado, producto del huachicol y el narcotráfico.

En ese entramado hay un nombre clave: Sergio Carmona, el “Rey del huachicol”, quien en complicidad con autoridades federales estableció una red para traficar millones de litros de combustible con ganancias superiores a los 600 mil millones de pesos.

Campañas de Morena, financiadas por dinero sucio

Diversas voces han sostenido que el dinero sucio fue a parar a las campañas de Morena durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Eso le habría permitido en 2021 ganar 11 gubernaturas.

“Uno de esos ámbitos en los que participaba era una relación estrechísima con Morena. Desde un buen tiempo atrás financió campañas, sobre todo en Tamaulipas y en Sinaloa, y apoyó a distintos funcionarios”, comentó el periodista Jorge Fernández Menéndez.

El periodista, junto a Julio Scherer Ibarra, narraron en el libro “Ni venganza ni perdón” que el propio Sergio Carmona estuvo en Palacio Nacional y se reunió con López Obrador mediante la gestión de Jesús Ramírez Cuevas. También estuvo ahí Mario Delgado, entonces presidente nacional de Morena.

Sergio Carmona, el “Rey del huachicol”, fue asesinado

Una vez concluidas esas campañas, en noviembre de 2021 a Carmona lo ultimaron al estilo de la mafia en una barbería de San Pedro Garza García, Nuevo León.

“Por supuesto, no es el único caso. Hay innumerables casos; en Morena la corrupción se premia, se defiende”, opinó Everaldo Padilla, consejero del Partido Acción Nacional (PAN).

La Barredora en Tabasco y Adán Augusto López

Otro caso es el del grupo criminal La Barredora en Tabasco. La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) señala que Hernán Bermúdez Requena pactó con delincuentes para que su amigo Adán Augusto López Hernández ganara sin inconvenientes la elección a gobernador en 2019.

El caso más reciente ocurrió en Tequila, Jalisco, que dejó en evidencia nexos entre Morena y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por mencionar solo algunos.

Diego “N”, presidente municipal de Tequila, fue detenido por las autoridades federales, por presuntamente estar relacionado con una célula del CJNG de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, abatido el 22 de febrero de 2026.