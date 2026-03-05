Reforma electoral bajo fuego: acusan intento de concentrar poder e ignorar dinero del narco

La propuesta de reforma electoral impulsada desde el oficialismo ha provocado una fuerte polémica en el debate público y político. Diversas voces de la oposición sostienen que el proyecto no sólo busca modificar las reglas del sistema electoral, sino también concentrar poder y dejar fuera a los adversarios políticos.

En medio de la discusión, algunos sectores han planteado un contraste entre las condiciones en las que trabajan millones de ciudadanos y los privilegios que —afirman— mantienen muchos actores de la clase política.

Propuestas para que los políticos trabajen como cualquier ciudadano

En el debate se ha puesto sobre la mesa la idea de que diputados, senadores y militantes de partidos políticos deberían cumplir condiciones laborales similares a las del resto de los trabajadores del país.

Entre las propuestas que se mencionan está que legisladores trabajen al menos 40 horas a la semana durante todo el año y que tengan únicamente 12 días de vacaciones después de un año de trabajo, como ocurre en gran parte del sector laboral.

También se ha planteado que los representantes populares paguen sus propios gastos cotidianos como teléfono, gasolina o alimentación en lugar de cubrirlos con recursos públicos.

Incluso se ha ironizado con la posibilidad de aplicar la llamada “ley silla”, pero no en una curul cómoda dentro del Congreso, sino en condiciones mucho más sencillas, como una silla de plástico o un banco de madera.

Críticas a los autores de la reforma electoral

El proyecto ha sido atribuido a figuras cercanas al oficialismo como Pablo Gómez y Jesús Ramírez Cuevas, quienes han sido señalados por críticos de impulsar una iniciativa que no aborda temas clave para la democracia.

Entre los cuestionamientos destaca la ausencia de medidas más firmes para combatir el financiamiento del crimen organizado en las campañas políticas.

Para la oposición, ese vacío es uno de los puntos más delicados del proyecto.

El tema del dinero del narco en campañas electorales

El coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, advirtió que su partido no respaldará la reforma electoral porque no se incluyó la propuesta de cancelar el registro a los partidos que reciban recursos del crimen organizado.

Según el legislador, la exigencia del PAN era establecer una sanción clara y directa contra cualquier fuerza política que reciba dinero del narcotráfico.

Anaya sostuvo que los cárteles de la droga no sólo financian campañas, sino que también pueden influir en la designación de candidatos.

Oposición advierte riesgo de concentración del poder político

Desde la oposición también se ha advertido que la reforma podría abrir la puerta a un escenario en el que un solo partido concentre el poder político.

Algunos críticos han comparado ese riesgo con modelos políticos de países como Hugo Chávez en Venezuela o el sistema político impulsado por Fidel Castro en Cuba.

En ese contexto, también se ha mencionado el nombre de Sergio Carmona, conocido como el “rey del huachicol”, quien fue señalado en su momento de presuntamente financiar campañas políticas.