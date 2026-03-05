Oposición acusa que reforma electoral “minimiza” financiamiento del narco en campañas

La iniciativa de reforma electoral impulsada desde el oficialismo ha encendido las alertas en la oposición, que acusa que el proyecto evita establecer candados firmes para impedir que recursos del crimen organizado lleguen a las campañas políticas.

Legisladores del PAN señalaron que el documento no contempla sanciones contundentes contra los partidos que reciban dinero proveniente del narcotráfico, lo que —advierten— deja abierta la puerta al financiamiento ilegal en procesos electorales.

Oposición denuncia falta de castigos al dinero ilícito

El coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, afirmó que tras revisar la iniciativa su bancada decidió rechazarla por completo, al considerar que ignora uno de los problemas más graves del sistema electoral: la infiltración del crimen organizado en la política.

El legislador aseguró que una de las exigencias de su partido era que se estableciera claramente la pérdida del registro para los partidos políticos que recibieran recursos del narcotráfico.

“Les confirmo, después de haber leído la iniciativa, en el PAN nuestra postura es ir absolutamente en contra por esa razón, porque Morena no quiere establecer que los partidos que reciban dinero del crimen organizado pierdan su registro”, declaró.

Según Anaya, al no incluir esa medida la propuesta se queda corta frente a una preocupación que, dijo, comparten amplios sectores de la ciudadanía.

Acusan que rechazo a reforma electoral confirma sospechas

El senador panista también sostuvo que la negativa del oficialismo a incluir sanciones más severas podría interpretarse como una señal preocupante sobre la relación entre campañas políticas y recursos ilícitos.

Afirmó que la demanda social es clara: impedir que el narcotráfico influya en la política o determine candidaturas.

“Lo que el pueblo de México exige es que haya un combate frontal al narco y que los narcos no pongan candidatos ni controlen a los partidos políticos”, señaló.Para el legislador, ignorar ese reclamo evidencia que el tema no forma parte de las prioridades del proyecto de reforma.

País requiere frenar infiltracion del crimen organizado: Las peticiones de senadores por reforma electoral

La senadora panista Laura Esquivel también criticó la iniciativa y aseguró que el país requiere frenar la infiltración del crimen organizado en los procesos electorales.

La legisladora sostuvo que el debate no debería centrarse en debilitar a las instituciones electorales, sino en fortalecer los mecanismos para evitar las llamadas “narco campañas”.

Durante su posicionamiento, afirmó que es necesario cerrar el paso al dinero ilícito en la política y fortalecer al árbitro electoral.

Debate rumbo a la reforma electoral

Las críticas surgen en medio de la discusión nacional sobre la reforma electoral propuesta por el oficialismo, que plantea modificar diversos aspectos del sistema político y electoral.

Mientras el bloque opositor acusa que el proyecto evita enfrentar el problema del financiamiento criminal, desde el oficialismo se ha defendido que la reforma busca transformar el sistema electoral y reducir costos.