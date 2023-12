Campañeando: ¡Se le cumplió! Samuel García sí hará campaña, pero de apoyo a Mariana Rodríguez

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, siempre sí hará campaña rumbo al 2024, pero en apoyo a su esposa Mariana Rodríguez, quien aspira a la presidencia municipal de Monterrey.

Samuel García mencionó que la ley le permite hacerlo, siempre y cuando no sea en horas laborales. “Yo puedo hacer todo con no tener logo del partido. O sea que de lunes a viernes, de 5 en adelante, y sábados y domingos me tienes completo para ti”, expresó el mandatario en un video.

Por este motivo y sin freno aparente, Samuel García cumplirá su sueño de hacer otra campaña, pero ahora al ritmo de la nueva frase de Mariana: “La buena nueva”.

“Hola Monterrey, soy Mariana y les traigo la buena nueva... Algunos dicen que ya colgamos los tenis, pero la realidad es que los traemos más puestos que nunca”, dijo en referencia a los famosos “fosfo, fosfo”, tenis que utilizará rumbo a las elecciones del 2024.