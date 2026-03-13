¿Adiós a los perros sueltos en CDMX? Proponen arresto de 36 horas por pasear mascotas sin correa

Lo que hoy es una escena común en parques, banquetas y camellones de la Ciudad de México —perros corriendo libres y sin restricciones— podría convertirse pronto en un motivo para terminar en el “Torito”. En el Congreso capitalino se ha presentado una iniciativa que busca endurecer las sanciones contra los dueños que insistan en pasear a sus mascotas sin correa, elevando el castigo no solo a multas económicas, sino a 36 horas de arresto obligatorio.

La propuesta, impulsada por la diputada local Olivia Garza (PAN), busca modificar la Ley de Cultura Cívica para establecer un marco de “tutela responsable”. Según la legisladora, el objetivo no es meramente recaudatorio, sino frenar una crisis de salud y seguridad que ha ido en aumento: tan solo en 2025, se registraron más de 13 mil atenciones por mordeduras de perro en la capital, superando los 12 mil casos reportados en 2024.

🐕 Pasear perros sin correa podría tener sanciones en la CDMX



En el Congreso de la Ciudad de México se analiza una iniciativa para sancionar a quienes lleven a sus mascotas sueltas en la vía pública.



La propuesta contempla multas, trabajo comunitario o hasta 36 horas de… pic.twitter.com/WQFKElaLfE — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 13, 2026

El costo de la libertad canina: ¿Qué proponen como sanción?

De aprobarse la reforma, las consecuencias para quienes omitan el uso de la correa serían severas:



Sanciones económicas: Multas que van desde los 2 mil 463 hasta los 3 mil 519 pesos (equivalentes a 30 UMAS).

Multas que van desde los (equivalentes a 30 UMAS). Arresto administrativo: Hasta 36 horas de detención.

Hasta de detención. Trabajo comunitario: Hasta 18 horas de servicio a la ciudad.

“Hemos visto las cifras... 13 mil personas han sido mordidas”, advierte Garza, subrayando que la falta de control sobre los animales en la vía pública ha derivado en ataques que, en muchos casos, ocurren entre las mismas mascotas. Testimonios ciudadanos refuerzan esta urgencia; desde dueños que han tenido que operar a sus perros tras ser atacados por ejemplares sueltos, hasta quienes reconocen que la medida es necesaria para prevenir accidentes fatales.

Opiniones divididas sobre sanciones a dueños de perros sin correa

A pesar de la alarmante estadística del SINAVE, la iniciativa genera opiniones divididas. Mientras unos celebran el fin de los ataques en parques, otros cuestionan la capacidad de la autoridad para vigilar cada esquina de la CDMX. La pregunta que queda en el aire entre los paseadores es: ¿Cómo se va a aplicar efectivamente esta ley? Por ahora, la propuesta se encuentra bajo análisis en comisiones del Congreso, pero el debate ya está encendido en las calles, donde la libertad de unos choca con la seguridad de otros.