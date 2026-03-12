Censura Morenista: El uso perverso de la ley para silenciar a quienes incomodan al régimen

En el marco del Día Mundial contra la Cibercensura, México enfrenta una mutación peligrosa en el control de la información. La censura ya no solo se ejerce a través de la violencia física o el bloqueo de redes; ahora, el aparato del Estado ha perfeccionado un “manual jurídico” para castigar a periodistas, investigadores y ciudadanos. El objetivo es claro: usar la ley como un bozal institucional para asfixiar a quien se atreva a incomodar al poder.

Bajo este nuevo esquema, figuras legales diseñadas para proteger derechos —como la Violencia Política de Género o el combate al terrorismo— están siendo pervertidas para perseguir el disenso y proteger a funcionarios vinculados con irregularidades o el crimen organizado.

Día Mundial contra la Cibercensura: El “Modelo México” de la mordaza digital de Jesús Ramírez

Tres rostros de la persecución: Cuando informar se paga con cárcel o silencio forzado

La cibercensura en México ha dejado de ser digital para volverse judicial. Los casos de Miguel Meza, Rafael León y Jorge González son el testimonio de una democracia que utiliza el erario y los tribunales para blindar a sus élites.

1. Miguel Meza: El costo de exponer a la “Narcojueza” de Chihuahua

El investigador anticorrupción, Miguel Meza, se convirtió en blanco del sistema tras exponer los vínculos de la jueza Silvia Rocío Delgado con el crimen organizado. Delgado, conocida por su defensa legal de Joaquín “El Chapo” Guzmán y aspirante a jueza en la polémica elección del “acordeón”, utilizó la figura de “Violencia Política de Género” para denunciarlo.

La sanción: Un tribunal obligó a Meza a borrar sus publicaciones y ofrecer una disculpa pública.

Un tribunal obligó a Meza a borrar sus publicaciones y ofrecer una disculpa pública. La respuesta: En un acto de resistencia, el investigador aseguró en Hechos AM que no se disculpará por decir la verdad, desafiando un fallo que busca borrar el historial criminal de una funcionaria judicial.

2. Rafael León “Lafita": El periodista acusado de “Terrorismo” en Veracruz

El periodismo de nota roja en Veracruz enfrenta una criminalización sin precedentes. En diciembre de 2025, Rafael León fue detenido simplemente por llegar a una escena del crimen antes que la Policía Ministerial.

El montaje: La Fiscalía intentó imputarle el delito de Terrorismo . Al no poder sostener la acusación, lo mantuvieron un mes en prisión domiciliaria.

La Fiscalía intentó imputarle el delito de . Al no poder sostener la acusación, lo mantuvieron un mes en prisión domiciliaria. El estatus: Aunque un amparo le otorgó libertad en enero de 2026, sigue vinculado a proceso por “encubrimiento y ataques a las instituciones”, una táctica para mantenerlo bajo control judicial y amedrentar a otros reporteros.

3. Jorge González: El “Censor Jurídico” de Layda Sansores en Campeche

El caso del director del periódico Tribuna representa uno de los niveles más extremos de cibercensura administrativa. Tras investigar irregularidades en el gobierno de Layda Sansores, González fue acusado de “incitación al odio”.

El castigo: Se le prohibió firmar notas, dirigir su propio periódico y opinar en redes sociales mientras Sansores siga en el poder (dos años más).

Se le prohibió firmar notas, dirigir su propio periódico y opinar en redes sociales mientras Sansores siga en el poder (dos años más). Precedente peligroso: El Instituto Electoral de Campeche ha instaurado un “Censor Jurídico” que revisa las publicaciones sobre la gobernadora antes y después de su difusión, una práctica propia de regímenes autoritarios que anula la libertad de prensa de tajo.

Análisis Azteca Noticias

Este 13 de marzo, la lección es amarga: la cibercensura en México se ha institucionalizado. Ya no se trata de tumbar una página web, sino de anular civilmente al emisor. El uso de instituciones electorales y fiscalías para “revisar” contenidos antes de publicarse o prohibir a un ciudadano el uso de sus redes sociales, constituye un retroceso de décadas en materia de derechos humanos.