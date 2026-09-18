¿Invitarán a México? Canadá se convierte en miembro asociado de la Unión Europea

El mundo podría cambiar para siempre tras la reciente declaración de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, quien planteó la posibilidad de designar a Canadá como miembro asociado.

La iniciativa ha generado una gran polémica en varios países del mundo, principalmente en Estados Unidos, donde el gobierno de Donald Trump ha mantenido una creciente tensión con su contraparte canadiense.

En México también se ha generado una enorme expectativa, pues el país de la hoja de maple es uno de los principales socios comerciales y podría ser clave para establecer un lazo comercial con Europa. Sin embargo, un nuevo acuerdo podría generar fricciones con el vecino del norte, pues estamos en medio de las negociaciones del T-MEC.

¿Qué significa ser miembro asociado de la Unión Europea?

La figura de miembro asociado de la Unión Europea no existía, es decir, Canadá se convierte en la primera nación con este distintivo.

La propuesta de Ursula von der Leyen involucra a Canadá con una relación más estrecha en sectores estratégicos, entre ellos destacan la tecnología, defensa, energía, minerales críticos, inteligencia artificial y seguridad económica.

Crece la tensión comercial...



Donald Trump amenazó con imponer nuevos aranceles e incluso cortar el comercio con la Unión Europea ante el acercamiento del bloque con Canadá.



Una nueva disputa sacude el tablero económico internacional.https://t.co/bHcxZd2ASI pic.twitter.com/RKHEN1eMLY — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 17, 2026

“Canadá y Europa no sólo comparten valores fundamentales de democracia, estado de derecho y comercio justo; compartimos la urgencia de construir redes de seguridad económica integradas que protejan a nuestras industrias frente al proteccionismo y la arbitrariedad de terceros actores”, dijo Mark Carney en su discurso tras aceptar la propuesta.

La noticia desató la furia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien no se contuvo y lanzó una serie de amenazas en materia económica contra el continente europeo.

¿Qué dijo Donald Trump de la propuesta a Canadá?

Durante una comparecencia ante medios de comunicación en Carolina del Norte, Donald Trump lanzó una fuerte amenaza a los miembros de la Unión Europea antes de que Canadá aceptara convertirse en miembro asociado.

El mandatario estadounidense mencionó que pretende imponer nuevos aranceles contra los países europeos o incluso romper vínculos económicos al dejar de comerciar ciertos productos.

