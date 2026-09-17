Crece la tensión internacional: Trump amenaza con suspender el comercio con la Unión Europea

La posibilidad de que Canadá refuerce su relación con la Unión Europea desató la furia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pues amenazó con imponer fuertes aranceles a los países del bloque e incluso planteó la posibilidad de interrumpir el comercio directo con Europa.

No es la primera vez que el mandatario estadounidense amenaza a otras naciones con impuestos, sin embargo, en muy pocas ocasiones lo ha hecho contra un bloque tan poderoso en materia económica que tiene tantos miembros.

Donald Trump amenaza a la Unión Europea

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, planteó la posibilidad de designar a Canadá como miembro asociado, con la intención de ampliar la cooperación entre ambos continentes.

Sin embargo, Donald Trump calificó la iniciativa como una acción hostil contra Estados Unidos.

Durante una conferencia de prensa en Carolina del Norte, el mandatario advirtió que responderá con medidas comerciales severas, como la imposición de nuevos aranceles o incluso terminar con la relación comercial.

🚨| Presidente Trump, sobre la posibilidad de que Canadá se convierta en miembro asociado de la Unión Europea:



“Creo que es ridículo… Canadá ha sido un socio comercial terrible… Si considero que es un acto hostil, impondré aranceles muy importantes o dejaré de comerciar con… pic.twitter.com/OokpSqtWZG — militantosh⚡️ (@MilitanTosh) September 17, 2026

¿De qué trata la propuesta de la Unión Europea a Canadá?

Canadá no pasaría a convertirse en miembro pleno de la Unión Europea, pues la propuesta solo contempla una relación más estrecha en sectores considerados estratégicos, entre ellos tecnología, defensa, energía, minerales críticos, inteligencia artificial y seguridad económica.

La iniciativa surgió después de que el primer ministro canadiense, Mark Carney, aclarara que su gobierno no pretende solicitar la incorporación del país al bloque europeo.

La figura planteada por Ursula von der Leyen no existe actualmente dentro de los tratados de la Unión Europea, pero para establecerla sería necesario definir sus condiciones mediante negociaciones y obtener el respaldo de los 27 Estados miembros.

En la actualidad ya hay mecanismos de cooperación comercial y en materia de defensa entre el país norteamericano y el bloque europeo, y durante los últimos meses, se han reforzado los acercamientos, en gran medida por las tensiones comerciales que Canadá mantiene con el gobierno de Estados Unidos.