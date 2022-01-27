Canadá: hallan 93 posibles entierros en escuela residencial indígena

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, reconoció el miércoles 26 de enero el descubrimiento de docenas de posibles lugares de entierro en una antigua escuela residencial en la provincia de Columbia Británica.

"Quiero reconocer el descubrimiento de posibles lugares de entierro en la Escuela Residencial St. Joseph's Mission (St. Joseph's Mission Residential School) en Columbia Británica. Hoy, estamos pensando en la Nación Originaria de Williams Lake y en todos los afectados. Como siempre, estaremos allí para apoyar a las comunidades indígenas durante el trabajo difícil e importante de realizar las búsquedas. Esta es una parte fundamental para enfrentar el trágico legado de las escuelas residenciales. Estaremos allí para apoyar la curación y lograr un cierre para las comunidades", dijo Trudeau.

CBC informó que durante la inspección realizada por los representantes de la Nación Originaria de Williams Lake (WLFN) en 5.6 hectáreas de terreno que rodean la antigua Escuela Residencial St. Joseph's Mission se encontraron 93 sitios de "potenciales entierros humanos".

Aseguraron que tendrían que investigar más a fondo para determinar si había cuerpos contenidos en los sitios.

St. Joseph's operó desde 1891 hasta 1981, según CBC, que dijo que durante nueve meses la Nación Originaria investigó la escuela residencial a través dediferenes archivos, entrevistas con varios exalumnos y encuestas.

La Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Canadá ha documentado informes de exalumnos indígenas que sufrieron abuso físico, emocional y sexual en la escuela.

Canada's Indigenous community finds 93 potential unmarked graves https://t.co/0FU0vz73MW pic.twitter.com/2sp3y72bhl — Al Jazeera English (@AJEnglish) January 25, 2022

Escuelas Residenciales de Canadá

Durante 165 años hasta 1996, el sistema de escuelas residenciales de Canadá separó por la fuerza a los niños indígenas de sus familias. En su mayoría, los menores fueron sometidos a diversos abusos con el propósito de occidentalizarlos y hacerles olvidar sus costumbres.

Funcionaron desde 1831 hasta 1996.

En 2021, se han encontrado cientos de sitios de entierros sin marcar por todo Canadá. Solo en mayo, los restos de 215 niños indígenas fueron encontrados en una escuela residencial de Columbia Británica. En junio, un grupo indígena confirmó el hallazgo de 751 tumbas en lo que alguna vez funcionó como un internado para niños indígenas en Saskatchewan .

En octubre, el forense jefe de Ontario dijo que la provincia está investigando los restos de lo que se cree que es un niño de 14 años encontrado por accidente el año pasado cerca de la escuela residencial del Instituto Mohawk.

La Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Canadá estima que hay hasta 3,200 entierros sin marcar por todo el país con cuerpos de niños indígenas que fallecieron a causa del abuso.