¿Cuánto cuesta comer en México? El precio real de la canasta básica para la penúltima semana de septiembre; productos más caros

¿Otro golpe al bolsillo de los mexicanos? El costo de los alimentos y otros productos de la canasta básica en México registraron cambios importantes para la penúltima semana de septiembre 2026, impactando la economía familiar de miles de ciudadanos.

Te compartimos el costo real de surtir la despensa en México para septiembre 2026; los alimentos y productos más caros de esta semana.

El precio de la canasta básica en México durante septiembre 2026

El precio de la canasta básica para la penúltima semana de septiembre 2026 se ubica entre los $757.00 hasta los $934.90 pesos por familia, según datos del "Quién es Quién de los Precios", de la Procuraduría Federal del Consumidor.

Por su parte, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) reveló que el costo de surtir la despensa en México se ubica en $2 mil 128.84 pesos por una familia de cuatro integrantes; su estimación se ha mantenido en esa cifra desde principios del año.

El precio puede cambiar dependiendo del establecimiento al que acudas a adquirir los productos y alimento que necesitas.

#MañaneraDelPueblo ¿Quién es Quién en Primera Necesidad? Del 7 al 11 de septiembre, Bodega Aurrera 11 Sur, en Puebla, registró el precio más bajo de la canasta #PACIC, con $757.00. En contraste, H-E-B 2984, en León, reportó el precio más alto, de $934.90, por encima del límite de… pic.twitter.com/VIyD5eNxUD — Profeco (@Profeco) September 21, 2026

¿Qué productos subieron de precio en México?

Un reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló la lista de alimentos, productos y servicios, que registraron un aumento en su precio durante las últimas semanas del mes de agosto, impactados por la inflación de México, pero ¿cuáles son?



Cebolla

Chile serrano

Limón

Huevo

Otras frutas

Servicios de taxi

Servicios de Universidad

Colectivo

Loncherías, fondas, torterías y taquerías

Vivienda propia

Desde hace unas semanas, el precio del huevo en México ha superado los $70 pesos el kilo en distintas regiones del país, específicamente aquellas cercanas a la frontera con Estados Unidos.

Por otro lado, el precio de la tortilla de maíz también ha registrado alzas importantes, ubicándose en los $33 pesos el kilo en ciertas zonas de México.

¿Por qué sube el precio de la canasta básica en México?

El aumento de la canasta básica en México se debe a distintos factores logísticos, climáticos y económicos globales que encarecen la producción, así como el traslado de los alimentos.

