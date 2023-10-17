Cáncer de mama: ¿Sigues sin tocarte?

Cada año, en octubre, el mundo se pinta de rosa por el Día Internacional de lucha contra el Cáncer de mama, que es el 19 de dicho mes. Y aunque vemos por todos lados anuncios, campañas, moños rosas y decenas de celebridades instando a la población, especialmente a las mujeres, a autoexplorarse, la realidad es que podrían ser mejores los resultados.

El asunto es complicado cuando entendemos que cada día mueren 21 mujeres por cáncer de mama, y se diagnostican casi 30 mil nuevos casos al año, pintando un panorama desalentador, no solo para México sino para el mundo, pues para el 2040 se estima que el número de muertes se elevará de 2.3 a 3 millones.

Senadores proponen crear la Ley General de Cáncer; buscaría garantizar tratamientos.

¿Pero qué hacer? Podríamos empezar por no ignorar las campañas de concientización que se hacen a lo largo del mes, porque muchas veces parece que pasan de largo o se les resta la importancia que tienen. Entender que el cáncer de mama no es una de esas enfermedades que con paracetamol y reposo se quitan, por lo que la clave está en la prevención.

¿Y cómo prevenir? La alimentación y el ejercicio son clave para tener una buena salud, así como evitar el cigarro y el alcohol, que aumentan las posibilidades de tener cáncer de mama. Además, es vital realizarse una autoexploración mamaria al mes, a partir de los 20 años, preferentemente en el quinto día de menstruación, así como hacerse una mastografía anual desde los 34 años, cuando haya antecedentes familiares del padecimiento; y si no los hay, a partir de los 40 realizarla cada dos años, y luego de los 50, una vez por año.

La situación en México en el área de salud no es la mejor. Desde hace mucho tiempo la escasez de medicamentos, de políticas eficientes, así como la aparición y desaparición de tres sistemas de salud, han afectado el derecho de los mexicanos a una atención digna. ¿Qué podría depararnos si enfermáramos de cáncer con un escenario así?

Lo mejor es hacer todo lo que está en nuestras manos, literalmente, para al menos, si nos llegara a pasar, detectarlo a tiempo y depender en lo mínimo de un sistema de salud que cada vez se hunde más.

