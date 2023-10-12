Senadores proponen crear la Ley General de Cáncer; buscaría garantizar tratamientos

La senadora del PAN, Alejandra Noemí Reynoso, presentó una iniciativa para expedir la Ley General de Cáncer, una norma que buscaría garantizar la prevención, detección, tratamiento y atención de esta enfermedad.

Con la Ley General de Cáncer también se prevé la creación de la Comisión Nacional de Cáncer, el Plan Nacional de Prevención, Diagnóstico, Atención y Cuidados Contra el Cáncer, la Red Oncológica Nacional y hasta un Registro Nacional de Cáncer.

Hasta el momento, la iniciativa ha sido respaldada por senadores de todos los partidos, colectivos y organizaciones, pero aún no se asignó una fecha para su discusión y posible votación el pleno del Senado de la República, por lo que fue turnada a las comisiones unidas de Salud y Estudios Legislativos.

¿Qué busca establecer la Ley General de Cáncer?

La Ley General de Cáncer pretende establecer los derechos de las personas con cáncer, entre los que destacan la cobertura completa del tratamiento, atención integral, así como el trato digno que recibirán los pacientes y la confidencialidad de la información que otorguen.

Anunciamos la iniciativa para crear la Ley General de #Cáncer, trabajo comprometido de la sociedad civil junto a compañerxs de todos los partidos políticos. #mm pic.twitter.com/omA6mFn3t9 — Miguel Ángel Mancera (@ManceraMiguelMX) October 12, 2023

En tanto que la Comisión Nacional de Cáncer surgiría como un organismo público de la Secretaría de Salud y tendrá la responsabilidad de brindar atención y seguimiento a las personas con diagnóstico de cáncer, pero también deberá generar investigación sobre la enfermedad y capacitar a los médicos.

El 70% de casos de cáncer se detectan en etapa avanzada

Durante la discusión de la iniciativa para crear Ley General de Cáncer, la senadora Alejandra Reynoso expuso que, en México, el 70 por ciento de los casos de cáncer se detectan en etapas avanzadas, situación que reduce las posibilidades de recuperación y supervivencia, además de elevar los costos del tratamiento.

“Lo que se pretende a través de esta Ley General de Cáncer es garantizar el derecho a la protección de la salud de los pacientes, contempla la prevención, la detección, el tratamiento y la atención integral del cáncer en México”, expuso ante el pleno del Senado.