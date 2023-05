Cáncer de mama durante el embarazo: hay una esperanza para las futuras madres

Dar vida a pesar de estar luchando por la suya, ese es el caso de Sonia Urquizo Vázquez, una joven de tan solo 23 años que le detectaron cáncer estando embarazada; el camino fue largo y complicado, pero hoy puede contarlo.

“De por sí, recibir una noticia de cáncer es muy fuerte para cualquiera, pero estando embarazada todavía peor porque lo que yo creía es que me iba a morir yo, se iba a morir mi bebé", narra para Fuerza Informativa Azteca (FIA).

Sonia descubrió que tenía cáncer cuando ya tenía un avanzado estado de embarazo, pues iba en el mes número seis y ahí comenzó la etapa difícil, pues estando en esa condición recibió dos quimioterapias.

Sonia recibió más de 10 quimioterapias estando embarazada

“Me dieron 16 sesiones de quimioterapia y cuando nació (su bebé), y me dijeron todo ‘está bien, tu bebe nació sana’, no, pues para mí fue un respiro gigante”, expresa. Y es que casos como el de Sonia que no son aislados.

Valeria Benavides, directora y Fundadora de Fundación PADMA advierte que tan solo en México hay entre dos mil y tres mil casos de mujeres al año que padecen cáncer durante su embarazo. “Se estima que uno de cada mil nacimientos, es el caso de una mujer embarazada y con cáncer”.

El más frecuente es cáncer de mama, dependiendo en qué edad, cáncer cérvico-uterino y finalmente los cánceres hematológicos como leucemias, explica el hematólogo, Álvaro Cabrera.

“Lo más común es que no se traten estos casos y las opciones que les dan a las mujeres es que interrumpan el embarazo para ser tratadas oncológicamente”, señala Valeria, y es que las mujeres ya no tienen un solo camino y deben saber que existe la esperanza de culminar su gestación de manera positiva.

Para Sonia, el amor a su hija también le permitió superar el cáncer. “Que el cáncer no es una sentencia de muerte y que lo sepan”, afirma la joven madre, quien fue apoyada por la fundación PADMA, pues les ayudan a que lleguen a la única clínica en México que se dedica a tratar cáncer y embarazo a nivel Latinoamérica.

¿Qué es el cáncer de mama?

Es una enfermedaden la cual las células de la mama se multiplican sin control. Existen distintos tipos. Después del cáncer de piel, el cáncer de mama es el tipo más común diagnosticado en mujeres en Estados Unidos.

El cáncer de mama se puede presentar tanto en hombres como en mujeres; sin embargo, es mucho más común en las mujeres. Las tasas de supervivencia han aumentado y el número de muertes asociadas con esta enfermedad está disminuyendo constantemente, en gran medida debido a factores como la detección temprana, un nuevo enfoque de tratamiento personalizado y una mejor comprensión de la enfermedad.