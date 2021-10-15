VIDEO: “Canelo” Álvarez entrena al hijo de Manny Pacquiao

"Canelo" Álvarez detuvo por unas horas su preparación rumbo a la pelea contra Caleb Plant para dar algunos tips y entrenar junto a Emmanuel Pacquiao, hijo de la leyenda del boxeo Manny Pacquiao.

El hijo de Pacquiano aprovechó su visita a San Diego, Estados Unidos, para conocer el gimnasio del "Canelo" Álvarez y presenciar el entrenamiento del mexicano, quien al darse cuenta de su visita, lo invitó a subir al ring.

El boxeador mexicano compartió uno que otro tip con el hijo de Pacquiao sobre sus movimientos en el ensogado para su debtu, mientras Eddy Reynoso, considerado uno de los mejores entrenadores del mundo, los observaba y apoyaba con la práctica.

El video del breve entrenamiento fue compartido en redes sociales y de inmediato se viralizó, en las imágenes se puede apreciar al "Canelo" Álvarez mostrarle cómo moverse y esquivar golpes arriba del cuadrilátero, mientras el joven pone atención para después replicar lo aprendido.

Emmanuel Pacquiao Jr (Manny Pacquiao’s Son) learning new skills with Canelo Alvarez 🥊



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El hijo mayor de Pacquiao ha declarado en varias ocasiones que le gustaría ser boxeador, siguiendo los pasos de su padre; sin embargo, Manny no está muy de acuerdo con la decisión, pues conoce los riesgos que conlleva la carrera de boxeador, por lo que ha preferido que otros p´úgiles entrenen a su hijo.

Cabe recordar que el pasado 28 de septiembre, Manny Pacquiao anunció su retiro del box para dedicarse a la vida política y contender por la presidencia de Filipinas, luego de consagrarse como uno de los mejores púgiles de la historia.

"Canelo" Álvarez se prepara para enfrentar a Caleb Plant

Por su parte, el boxeador mexicano se encuentra en plena preparación para su pelea contra contraCaleb Plant el próximo 6 de noviembre, en el MGM Grand Garden de Las Vegas, donde buscará consagrarse como el campeón absoluto del peso super mediano.

De llevarse la victoria, "Canelo" Álvarez tendría los cinturones de la CMB, OMB, AMB y la FIB, este último le pertenece al boxeador estadounidense.