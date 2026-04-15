“El Niño” 2026: Por qué los científicos vigilan un posible fenómeno “muy fuerte” que rompería récords de hace 150 años

El fenómeno natural "El Niño" se acerca y este 2026 podría causar grandes cambios en el termómetro del planeta. El pasado 9 de abril, las autoridades climáticas internacionales confirmaron que las aguas debajo de la superficie se han calentado por quinto mes seguido.

Este acumulado de calor es el motor principal que podría disparar a "El Niño" 2026, un evento que los científicos ya monitorean ante la posibilidad de que rompa récords de intensidad establecidos hace más de un siglo.

¿Qué es "El Niño"?

"El Niño" es un fenómeno climático natural caracterizado por el calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico ecuatorial, que altera la atmósfera y provoca cambios globales en el clima, como lluvias intensas y sequías, dependiendo la zona del planeta en la que te encuentres.

Acaba el fenómeno "La Niña" y comienza la etapa de "El Niño" 2026

El sistema de alertas del ENSO (El Niño-Oscilación del Sur) ha emitido su "advertencia final" para "La Niña". Actualmente, nos encontramos en una fase neutral, lo que significa que el océano y la atmósfera están en un breve equilibrio. Sin embargo, este respiro será corto: hay un 80% de probabilidad de que estas condiciones se mantengan solo hasta junio, sirviendo como la calma que precede a la tormenta climática que se avecina para el verano.

"El Niño" provocaría calor intenso

Lo que más preocupa a los meteorólogos no es lo que se ve arriba, sino lo que pasa abajo. Los índices de temperatura en la subsuperficie del Pacífico ecuatorial han aumentado constantemente. Este calor interno está comenzando a extenderse hacia el este, preparando el terreno para que, entre mayo y julio, "El Niño" tome el control con una probabilidad del 61%.

Si esta tendencia sigue, el fenómeno persistirá, al menos, hasta que termine el 2026.

¿Qué tan fuerte será "El Niño" 2026?

La gran pregunta que se hacen los expertos es la magnitud del evento. Aunque los pronósticos varían, los modelos de computadora ya contemplan escenarios que van desde un Niño moderado hasta uno "muy fuerte".

Existe una probabilidad de 1 en 4 de que el índice de temperatura supere los +2.0°C. Si esto ocurre, estaríamos ante un fenómeno de impacto global capaz de alterar los patrones de cosecha, incendios y huracanes en ambos hemisferios del planeta.

Los vientos del oeste: la pieza que podría llevar a "El Niño" a romper récords

Para que "El Niño" alcance niveles récord, necesita "ayuda" de los vientos. Recientemente, se han observado anomalías en los vientos del oeste en los niveles bajos del Pacífico.

Si estas ráfagas continúan soplando con fuerza durante los meses de verano, empujarán más agua cálida hacia nuestras costas, consolidando un evento extremo. Sin esos vientos, el fenómeno podría quedarse en algo moderado, pero la moneda sigue en el aire.

Vigilancia extrema para el próximo invierno

El Centro de Predicciones Climáticas ha programado su próxima gran actualización para el 14 de mayo. Mientras tanto, la comunidad científica advierte que el sistema océano-atmósfera ya está acoplado y respondiendo al cambio.

La transición es inminente, y con un invierno que podría ser históricamente cálido o lluvioso dependiendo de la zona, la recomendación es mantenerse informados sobre este fenómeno que promete ser el protagonista del clima en 2026.