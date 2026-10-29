VIDEO: Se derrumba famosa chimenea de hadas en Turquía y deja muertos y heridos; así ocurrió

Chimenea de hadas de Capadocia, Turquía, se derrumbó este jueves 29 de octubre y dejó muertos y heridos, de acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales.

El accidente ocurrió en la zona de Göreme, cerca de la entrada del Museo al Aire Libre, un sitio visitado por turistas que acuden a conocer las singulares formaciones rocosas de la región.

El colapso movilizó a los servicios de emergencia, que acudieron al lugar para atender a las personas afectadas y buscar a posibles víctimas entre los fragmentos de roca y tierra desprendidos.

Así fue el derrumbe de la chimenea de hadas en Capadocia

En las imágenes difundidas sobre el incidente se observa la formación rocosa antes del derrumbe y, posteriormente, una gran nube de polvo que se levanta en la zona, aparentemente a consecuencia del desprendimiento.

El material permite dimensionar la cantidad de tierra y polvo que se produjo durante el colapso; sin embargo, las imágenes por sí solas no permiten determinar cuántas personas resultaron afectadas ni establecer las causas del accidente.

#IMPORTANTE | Un deslizamiento de tierra ocasionado por las lluvias provocó el derrumbe de una columna rocosa en la zona turística de #Capadocia, #Turquía; hay al menos dos fallecidos. https://t.co/40ulREcxks https://t.co/EmVJEnoKDj — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 29, 2026

🔴 #AHORA | Varios muertos y heridos tras el derrumbe de una formación rocosa en un popular destino turístico de Capadocia, Turquía, según informan medios locales. https://t.co/KC883TOnJE — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) October 29, 2026

¿Cuántos muertos y heridos dejó el derrumbe en Turquía?

Los primeros reportes confirmaron un saldo de al menos dos personas fallecidas y una herida.

Además, se informó que el gobernador de la provincia, Hüseyin Kok, dio a conocer el número de víctimas. Los equipos de rescate y atención médica fueron enviados al sitio, mientras continuaban las labores para determinar si había más personas atrapadas bajo los escombros.

Lluvias habrían provocado el derrumbe de la formación rocosa

Las lluvias recientes serían un factor relacionado con el accidente. De acuerdo con la información difundida por Associated Press, el gobernador señaló que las precipitaciones probablemente ocasionaron el colapso de una parte de la formación rocosa.

Sin embargo, la causa deberá distinguirse de una conclusión definitiva mientras las autoridades realizan las evaluaciones correspondientes.

¿Qué son las chimeneas de hadas de Capadocia?

Las llamadas chimeneas de hadas son columnas y conos de roca que se formaron por la erosión de materiales volcánicos. Sus siluetas particulares han convertido a Capadocia en un destino reconocido internacionalmente.

El Parque Nacional de Göreme y los sitios rocosos de Capadocia forman parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO, debido a sus características naturales y culturales.

