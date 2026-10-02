Huachicol fiscal: Capitán “Sol” y la red para ingresar a México litros de combustible

Fue detenido un presunto huachicolero. Se trata del capitán de corbeta retirado Miguel Ángel “N”, alias “Sol” y/o “Mike”, quien, según un testigo protegido de la Fiscalía General de la República (FGR), hizo gestiones a nombre de Andy López Beltrán para que dejaran pasar en Guaymas, Sonora, un buque con casi nueve millones de litros de combustible.

El abogado de los hermanos Manuel “N” y Fernando “N"—los acusados de comandar la red de huachicol fiscal— confirmó que la declaración está en el expediente de la Fiscalía y que demuestra que no son sus clientes, sino personajes como Andy y Adán Augusto López, quienes estarían en la cima de la pirámide del contrabando de combustible.

“Sol” fue detenido en el fraccionamiento Villas Verona de Zapopan, Jalisco, donde las viviendas de lujo llegan a venderse hasta en 17 millones de pesos. Habría continuado como intermediario aduanero hasta que, en agosto de 2025, se giró una orden de aprehensión en su contra por ser parte de la red de huachicol de los hermanos Manuel “N” y Fernando “N”.

Muchos lo conocen también como el “Rey del fentanilo” y estaría implicado en narcotráfico y otros tipos de contrabando, pero por ahora solo se le acusa de delincuencia organizada para traficar hidrocarburos.