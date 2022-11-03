Cárceles de El Salvador tienen sobrepoblación tras estado de excepción

Aunque el problema de hacinamiento en las cárceles de El Salvador no es un problema nuevo, en los últimos meses la sobrepoblación se agravó con el estado de excepción que el presidente Nayib Bukele ordenó.

De acuerdo con el medio la Voz de América, el sistema penal tiene capacidad para albergar a 30 mil 864 presos; actualmente, sin haber construido una nueva cárcel, el número de reos es de 94 mil, es decir que la cárceles sobrepasan hasta tres veces su capacidad.

“Hay un hacinamiento extremo en el país y esto implica que el Estado tiene que tomar medidas extremas para asegurar que las personas no se encuentren en riesgo, caso contrario asume una responsabilidad directa”, explicó Zaira Navas, jefa jurídica de Cristobal, a la Voz de América.

La causa de la sobrepoblación actual en las cárceles de El Salvador es el estado de excepción ordenado por el presidente Nayib Bukele hace siete meses, con la intención de acabar con las pandillas.

Tras rebasar la capacidad de los penales, el gobierno del país realizó grandes traslados de reos de una cárcel a otra, incluso un grupo de hombres fue trasladado a la cárcel de mujeres, que sufre una situación similar.

Nuestra @PNCSV y @FUERZARMADASV han superado las 20,000 capturas desde el inicio de la #GuerraContraPandillas



Hasta las 7pm de este día, el total de terroristas capturados es de 20,290, en solo 33 días.



Seguimos... pic.twitter.com/RJWg3TzFgk — Nayib Bukele (@nayibbukele) April 28, 2022

Los riesgo de las cárceles sobrepobladas en El Salvador

El gobierno de Nayib Bukele compartió algunas imágenes de las duras condiciones en las que se encuentran los presos en las cárceles de El Salvador. Muchas personas aglomeradas, reos sin colchones para dormir y por orden del presidente, las raciones de comida se redujeron a dos por día para los pandilleros.

Ante esta situación, organizaciones de derechos humanos reprocharon al gobierno por las condiciones en las que mantiene a los presos, argumentando que los riesgos de esta situación pueden ser graves.

“La sobrepoblación como el hacinamiento incrementan los riesgos de que se produzcan situaciones de emergencia, provocan tensión y violencia intracarcelaria, y generan repercusiones negativas o afectaciones en el acceso a servicios”, expuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

