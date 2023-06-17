El rey Carlos III celebró su primer desfile oficial de cumpleaños como monarca este sábado, montando a caballo para inspeccionar a los soldados en una ceremonia que ha sido un evento anual desde 1760; el desfile "Trooping the Colour".

El desfile, conocido como "Trooping the Colour", se produce apenas unas semanas después de la coronación de Carlos III el 6 de mayo pasado, otra ceremonia en la que soldados marcharon con abrigos escarlata y gorros de piel de oso en el centro de Londres acompañados de música interpretada por bandas militares.

Al aparecer a caballo, el rey Carlos, de 74 años, revive una tradición que su madre, la reina Isabel, abandonó en 1986 cuando tenía 60 años.

En lo que es el tributo anual del ejército británico al monarca, Carlos III fue recibido con un Saludo Real y realizó una inspección de los soldados frente a 8 mil espectadores, seguido por su hijo el Príncipe de Gales, su hermana la Princesa Ana y su hermano el Duque de Edimburgo también a caballo.

La Reina y la Princesa de Gales lo siguieron en un carruaje.

A spectacular flypast of 70 aircraft from @RoyalNavy, @BritishArmy and @RoyalAirForce! 🤩



The King and Queen are joined on the balcony of Buckingham Palace by other members of the Royal Family to celebrate His Majesty’s first official birthday. pic.twitter.com/QMrd5HxIEH — The Royal Family (@RoyalFamily) June 17, 2023

Rey Carlos III revive tradición y participa a caballo en desfile "Trooping the Colour"

El rey Carlos III se unió a 1, 500 soldados, 300 caballos y cientos de músicos que desfilaron desde el Palacio de Buckingham hasta Horse Guards Parade, en St James's Park, donde asistieron a la ceremonia, presenciada por los miembros de la familia real.

Es la primera vez que un monarca reinante participa en la procesión desde que lo hiciera su madre, la reina Isabel II en 1986.

Le acompañan a caballo los coroneles reales, entre ellos el príncipe Guillermo, que es nuevo coronel de la Guardia Galesa, y la princesa Ana, Bastón de Oro en Espera y coronel de los Blues and Royals. El palacio describe el acto como "un gran despliegue de precisión militar, equitación y fanfarria".

El "Trooping the colour" es un colorido desfile cuyo origen se remonta al reinado de Carlos II (1660-1685), como manera de celebrar el cumpleaños oficial del monarca del Reino Unido.

En 1748 se estableció que el desfile se utilizaría para marcar ese festejo, excepto en periodos de luto nacional, muy mal tiempo y otras circunstancias excepcionales.

En este desfile participaron los distintos regimientos, cada uno con un color distinto, que en el pasado, en el campo de batalla, era necesario para que los soldados reconocieran los puntos de reunión.