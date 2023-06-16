¿Por qué el rey Carlos III celebrará dos veces su cumpleaños?

Reino Unido se prepara para realizar el desfile Trooping the Colour para la primera celebración por el cumpleaños del rey Carlos III, ya que el monarca tiene dos “fiestas” al año por su onomástico.

El primer festejo se realizará el sábado 17 de junio con el popular desfile, y el segundo será en noviembre, la verdadera fecha del cumpleaños del monarca. Pero, ¿por qué tiene dos cumpleaños? Aquí te lo explicamos.

¿Cuándo es el cumpleaños del rey Carlos III?

El rey Carlos II nació el 14 de noviembre de 1948 y ese día el Palacio de Buckingham celebra de manera privada el nacimiento del monarca; sin embargo, el festejo más importante y el más grande se realiza unos meses antes, en junio.

Esto se debe a una tradición de la realeza británica que data del siglo XVIII con el rey Jorge II, quien cambió la celebración de su onomástico de noviembre a junio para evitar el mal clima y que se pudiera hacer una ceremonia en grande.

"It is a matter of great pride to be here with you today to present your New Standard"



As preparations continue for The King’s Birthday Parade on Saturday, His Majesty, accompanied by The Princess Royal, has presented the new Sovereign’s Standard to @HCAV1660 Blues and Royals. pic.twitter.com/pu6wV2xVTo — The Royal Family (@RoyalFamily) June 15, 2023

Jorge II instauró el desfile Trooping the Colour como el acto oficial para festejar el cumpleaños de los monarcas británicos.

¿Qué es el desfile Trooping the Colour para celebrar el cumpleaños del rey Carlos III?

El Trooping the Colour es un desfile militar que se realiza cada año para conmemorar el cumpleaños del rey en turno. Este año será la primera vez que Carlos III participe como el soberano de Reino Unido.

El desfile Trooping the Colour contará con la participación de 300 caballos de la caballería real, y mil 500 soldados y los cinco regimientos de la guardia de a pie: granaderos, guardias de Coldstream, escoceses irlandeses y galeses.

Se espera que el rey Carlos III se sume al desfile montado en su caballo, será la primera vez que un rey participe en el desfile militar desde 1986, la última vez que su madre, la reina Isabel II participó.

El sábado pasado, se realizó un ensayo del desfile en el que tres guardias reales se desmayaron y tuvieron que ser sacados en camilla debido a la intensa ola de calor que se registró en Londres, se espera que el clima continúe igual para el 17 de junio.

¿Cuántos años tiene el rey Carlos III?

Actualmente el rey Carlos III tiene 74 años de edad, el próximo 14 de noviembre cumplirá 75.