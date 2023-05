Esto se sabe sobre el trágico accidente de Lady Di, la princesa Diana de Gales

Lady Di, como la llamaba el pueblo, fue la primera esposa delRey Carlos III, fue una activista filántropa, que con su carisma y sencillez se volvió un ícono popular e internacional.

En este 2023, año de la coronación del Rey Carlos III, se cumplen 26 años del trágico accidente automovilístico en el que falleció la princesa Diana de Gales, sin embargo, millones de admiradores de la “Princesa del pueblo” siguen sin tener una respuesta a la pregunta: ¿Cómo murió Lady Di?

El 31 de agosto de 1997, el mundo despertó con la noticia, Diana de Gales y su pareja sentimental Dodi al Fayed fallecieron bajo un túnel de París, Francia luego de haber sido perseguidos por fotógrafos.

Getty Images Lady Di

¿Cuál fue la causa de la muerte de la princesa Diana?

Lady Di murió a la edad de 36 años, a causa de una hemorragia interna por golpes y heridas que sufrió en el pecho, pulmones y cabeza, cuatro horas después del accidente ocurrido los primeros minutos del 31 de agosto de 1997, cuando el auto de lujo en el que viajaba, chocara contra un pilar del Puente del Alma de París, Francia cerca del Río Sena.

Getty Images Lady Di puente

Diana de Gales fue trasladada al Hospital Pitié-Salpêtrière donde ingresó de inmediato a cirugía por una herida en la vena del pulmón izquierdo, médicos lograron cerrarla, posteriormente durante dos horas, Diana recibió masaje cardíaco externo e interno, sin embargo no se pudo establecer circulación respiratoria artificial y falleció a las 4 de la madrugada del 31 de agosto de 1997.

El auto de lujo conducido por Henri Paul, jefe de seguridad del Hotel Ritz, iba a una velocidad de entre 128 y 136 kilómetros por hora porque intentaba perder a los paparazzis y evitar que Diana de Gales y Dodi al Fayed fueran fotografiados; por el impacto el auto quedó completamente aplastado.

Getty Images Lady Di

¿Quién iba en el coche cuando murió Lady Di?

Diana de Gales iba acompañada de su pareja sentimental, el empresario egipcio, Dodi al Fayed, quien tenía 42 años y murió al instante en el accidente, al igual que el chofer, Henri Paul, mientras que Lady Di, resultó gravemente herida, al igual Trevor Rees Jones, su guardaespaldas.

Getty Images Lady Di

¿Quién sobrevivió en el accidente de la princesa Diana?

El guardaespaldas, Trevor Rees fue el único sobreviviente en el accidente, quedó gravemente herido y estuvo 10 días en coma, su rostro quedó totalmente desfigurado y fue sometido a una reconstrucción facial, actualmente tiene al menos 150 piezas de titanio que le ayudan a mantener los huesos del rostro unidos.

Una lesión muy grave en la cabeza le ocasionó amnesia, no recuerda nada del accidente, sin embargo en el año 2000 publicó el libro: “Bodyguard’s Story: Diana, the Crash, and the Sole Survivor”, donde intentó reconstruir el accidente, debido a que circulaba mucha información falsa.

De acuerdo con investigaciones, el guadaespaldas, Trevor Rees sobrevivió al trágico accidente del 31 de agosto de 1997 porque era el único que llevaba el cinturón de seguridad.