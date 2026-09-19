Carlos Torres Piña deja la Fiscalía de Michoacán y toma nuevo cargo dentro de Morena

Carlos Torres Piña renunció a la titularidad de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, luego de ser designado como coordinador estatal por la Defensa de la Transformación y Soberanía de Morena en la entidad.

Carlos Torres Piña renuncia a la titularidad de la Fiscalía General del Estado de Michoacán

Carlos Piña explicó que su decisión corresponde a una reflexión personal sobre la siguiente etapa de su vida pública y a su intención de dedicar sus esfuerzos a nuevos proyectos.

Piña señaló que su paso por la institución le permitió conocer, desde una dimensión distinta y profundamente humana, el dolor que enfrentan muchas familias en Michoacán.

También destacó las acciones impulsadas durante su gestión para fortalecer una Fiscalía más cercana a la ciudadanía, con la atención y los derechos de las víctimas como ejes de la actuación institucional.

Asimismo, afirmó que su experiencia al frente de la Fiscalía reafirmó su convicción de colocar la dignidad de las personas en el centro de las decisiones públicas.

Manifestó su disposición de participar en los procedimientos de entrega-recepción y rendición de cuentas correspondientes, con el objetivo de contribuir a una transición ordenada en la institución.

Con la renuncia de Carlos Torres Piña, cierra su etapa al frente de la Fiscalía General del Estado para su nueva fase de trayectoria política vinculada al proyecto de Morena rumbo a las elecciones de 2027.

Morena ya tiene coordinadores definidos en 10 entidades

Morena sigue con su proceso para definir a quienes encabezarán su estructura rumbo a la próxima elección. Entre el pasado lunes y martes, el partido anunció a sus coordinadores para la Transformación en Guerrero, Michoacán, Zacatecas, Quintana Roo y Baja California.

Estos estados se sumaron a una primera lista presentada a finales de agosto: Querétaro, Colima, Sinaloa, Aguascalientes y Campeche. Con esta lista Morena ya tiene coordinadores definidos en 10 entidades.

El propio partido ha hablado de estos perfiles como parte de su ruta hacia 2027. Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, celebró el martes que la organización ya contara con coordinador y futuro candidato definido en esas 10 entidades.