Regresa Carnaval de Río de Janeiro y espera récord de turistas

El Carnaval de Río de Janeiro regresa a "toda máquina" a la "Ciudade Maravillosa" en donde se espera un récord de turistas. La famosa y colorida celebración volverá con toda su fuerza a finales de este mes y se espera que genere cerca de mil millones de dólares de negocios, un máximo histórico, tras las restricciones relacionadas con la contingencia sanitaria.

Las calles de Río de Janeiro, la segunda ciudad más grande de Brasil, volverán a acoger fiestas gratuitas y salvajemente hedonistas, conocidas como "blocos", mientras que las tradicionales escuelas de samba desfilarán por el Sambódromo Marqués de Sapucai de la ciudad para integrar el icónico Carnaval de Río de Janeiro.

Con lo peor de la contingencia sanitaria provocada por la Covid-19 aparentemente superada, las autoridades esperan que la celebración anual del Carnaval de Río de Janeiro, rompa récords en los sectores del turismo y los servicios, compensando algunas de las pérdidas de los años anteriores.

Fim de semana teremos Ensaios Técnicos em dose dupla. No sábado, dia 11, @gres_vilaisabel e @gresuviradouro 🙌🏾



Já no domingo, dia 12, @BeijaFlorReal e @GRESGrande_Rio



Vamos nessa?! pic.twitter.com/9IoVYvL1eg — Rio Carnaval (@RioCarnaval) February 6, 2023

Se espera el regreso del emblemático Carnaval de Rio de Janeiro

Ronnie Aguiar, presidente de la Compañía de Turismo de Río (Riotur), señala que: "Creemos que la economía generará 5.000 millones de reales (971 mil 55 millones de dólares) sólo durante el Carnaval de Río de Janeiro, un récord. Estamos aquí muy preparados para recibir a todos los que vengan de todo el mundo".

Se estima que unos 80 mil turistas extranjeros viajen a Río de Janeiro para el Carnaval, frente a los 55 mil del año 2020, antes de que la pandemia golpeara Brasil, según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. El Carnaval de Río de Janeiro, se trata de la mayor celebración anual de Brasil por lo que requiere incontables horas de preparación.

📆 Contagem regressiva: Faltam 23 dias para os desfiles das escolas de samba.



👑❤️ Unidos do Viradouro - Não há tristeza que possa suportar tanta alegria. pic.twitter.com/MY6iK9GCFc — Barracão do Samba (@BarracaoDS) January 25, 2023

¿Cuándo es el Carnaval de Río en 2023?

Alessandra Araujo Rodrigues, miembro de la escuela de samba "Unidos do Viradouro" afirma que "El volumen de trabajo es siempre muy grande. Es un apuro poder entregarlo todo a tiempo, pero esperamos que valga la pena y que sea muy bonito".

El Carnaval de Río de Janeiro 2023 será del 17 al 25 de febrero.

Se espera que más de 150 "blocos" callejeros de Carnaval tomen las calles de Río de Janeiro durante la semana del 18 al 21 de febrero (2023), aunque las celebraciones se prolongarán durante todo el mes.