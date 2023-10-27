Capufe alerta sobre hundimiento de carretera en Libramiento Poniente Acapulco

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) informó, desde cerca de las 2:30 horas de la madrugada, que el kilómetro 16 del Libramiento Poniente Acapulco (Plaza de Cobro, La Venta Bis), se encuentra cerrado en ambas direcciones por hundimiento en la carretera.

A lo largo de esta mañana, las personas han preguntado por la apertura de esta parte de la carretera; sin embargo, Capufe menciona que Por otro lado, reiteró que la autopista Cuernavaca-Acapulco, km 360, se habilitó la circulación para ambos sentidos con reducción de carriles.

Buenos días. Se informa a las personas usuarias que el km 16 del Libramiento Poniente Acapulco (Plaza de Cobro La Venta Bis), se encuentra cerrado en ambas direcciones por hundimiento en la carretera. Para más información de vías alternas, se sugiere llamar al 088 de… — CAPUFE (@CAPUFE) October 27, 2023

Personas comienzas a salir de Acapulco con destino a CDMX

Fue el pasado jueves 26 de octubre cuando la Autopista del Sol fue reabierta para que las personas que decidieran salir de Acapulco, pudieran hacerlo; sin embargo, se registraron enormes filas de vehículos de aquellos buscaban salir desesperadamente de la zona de desastre.

Son kilómetros de vehículos varados en uno de los accesos de #Acapulco; muchos de ellos con personas que solo quieren llegar al Puerto para saber cómo estan sus familiares.



Hay personas que tienen que caminar más de una hora.



El reporte de @_otomartinez pic.twitter.com/UaMzw523Nf — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 27, 2023

Con Acapulco destrozado, sin comida, agua ni gasolina, las personas tienen que caminar más de una hora para poder buscar lo más cercano. La gasolina escasea cada vez más, siendo el sitio más próximo para cargar el líquido en Chilpancingo; sin embargo, cada vez hay menos.

Las autoridades se encuentran rebasadas, pues los damnificados están incomunicados y al borde del colapso por los saqueos y actos de rapiña a todas horas del día. Los daños estructurales son por igual en cualquier rincón del puerto.

30 muertos tras devastador paso del huracán "Otis"

En primera instancia, se dio a conocer que la cifra oficial de fallecidos tras el devastador fenómeno era de 27; sin embargo, horas más tarde se ajustó a 30.

Durante la conferencia matutina del presidente de México, la Secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, informó que registraban 27 muertos y 4 desaparecidos.