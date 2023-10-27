¿Fin de la pesadilla? Grandes filas en Autopista del Sol por regreso de turistas a CDMX tras huir de Acapulco

Durante este jueves 26 de octubre de 2023, cientos de turistas comenzaron el éxodo de Acapulco que fue devastado por el impacto del huracán Otis.

Las camionetas y autos repletos de maletas y turistas, estuvieron formados durante varias horas en las principales vías de acceso, hasta que finalmente lograron salir de Acapulco. Su camino ha sido lento pero seguro, estos vehículos seguían formados a pesar de que ya se habían alejado hasta unos 20 kilómetros del puerto de Acapulco.

Así el caos para salir de Acapulco tras la reapertura de la Autopista del Sol pic.twitter.com/jPMvkxGtDc — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) October 27, 2023

Liberan cuatro carriles de Autopista México - Acapulco y turistas comienzan regreso a CDMX

Durante esta jornada, tanto la Autopista del Sol como la de Chilpancingo - Acapulco quedaron habilitadas luego de bloqueos y cortes provocados por deslaves generados por el impacto del huracán Otis en Acapulco, por lo que turistas comenzaron su regreso a la CDMX.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes señaló que en la Autopista del Sol se habían liberado cuatro carriles: “En la autopista del Sol se han liberado los cuatro carriles, incluyendo el km 360. Insistimos en su tránsito responsable”, señaló la SICT a través de su cuenta en la red social “X”, antes Twitter, que estuvo acompañada de imágenes aéreas de la carretera.

#SICTInforma #HuracánOtis



La SICT informa que en la autopista del Sol (CDMX-ACAPULCO) se han liberado los cuatro carriles, incluyendo el km 360 (donde hubo un deslave). Insistimos en su tránsito responsable. pic.twitter.com/aN6iKNn21M — SICT México (@SICTmx) October 27, 2023

Capufe informa sobre reducción de carriles en Autopista del Sol

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos también informó que la Autopista del Sol estaba habilitada para la circulación en ambos sentidos pero con una reducción de carriles: “En la zona se continúan realizando las labores de atención. Se recomienda manejar con precaución y atender las indicaciones viales, ya que la circulación es limitada por la afectación al tramo carretero”, señaló Capufe.

⚠️AVISO IMPORTANTE⚠️

Se informa a las personas usuarias que en la Autopista Cuernavaca - Acapulco (Autopista del Sol), km 360, se habilitó la circulación para ambos sentidos, con reducción de carriles. En la zona se continúan realizando las labores de atención. Se recomienda… — CAPUFE (@CAPUFE) October 26, 2023

Filas kilométricas de vehículos con gente que quiere llegar a Acapulco para saber de sus familiares

En dirección a Acapulco también se registran kilométricas filas de vehículos que permanecieron varados en uno de los accesos a Acapulco.

Muchos de estos autos y camionetas llevan a docenas de personas que solo quieren llegar al Puerto con el objetivo de saber cómo es que se encuentran sus familiares. En su desesperación, algunas personas se han bajado de los autos y han tenido que caminar más de una hora.