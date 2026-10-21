¡Más de 19 horas de caos! Bloquean la México-Toluca por desaparecidos; así están las carreteras HOY

Las carreteras de México registran afectaciones este miércoles 21 de octubre, entre bloqueos y accidentes que complican la circulación para los automovilistas.

Si tienes planeado salir a carretera, aquí te mantenemos informado EN VIVO sobre los cierres, accidentes, bloqueos, rutas alternas y las últimas actualizaciones para que tomes precauciones antes de emprender tu viaje.