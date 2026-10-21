¡Más de 19 horas de caos! Bloquean la México-Toluca por desaparecidos; así están las carreteras HOY
La México-Toluca continúa bloqueada por familiares de personas desaparecidas que exigen justicia; sigue aquí las últimas noticias sobre cierres viales.
Las carreteras de México registran afectaciones este miércoles 21 de octubre, entre bloqueos y accidentes que complican la circulación para los automovilistas.
Si tienes planeado salir a carretera, aquí te mantenemos informado EN VIVO sobre los cierres, accidentes, bloqueos, rutas alternas y las últimas actualizaciones para que tomes precauciones antes de emprender tu viaje.
¿Qué carreteras están bloqueadas HOY 21 de octubre?
Reportan accidente en la carretera Tepic-Mazatlán
Un incidente vial fue reportado cerca del kilómetro 020+800 de la carretera Tepic-Mazatlán, con dirección a Tepic. Se recomienda manejar con precaución y mantenerse atentos a las actualizaciones sobre las condiciones de circulación.
#TomePrecauciones en #Nayarit se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km. 020+800, de la carretera Tepic-Mazatlán con dirección a Tepic. Atienda indicación vial. https://t.co/Hyl9XUc7wn— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) October 21, 2026
Accidente en la carretera Guadalajara-Tepic
Se registró un accidente vial en la carretera Guadalajara-Tepic, con dirección a Mazatlán. Se recomienda a los automovilistas conducir con precaución y considerar posibles retrasos al circular por la zona.
#TomePrecauciones en #Jalisco se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km. 020+800, de la carretera Guadalajara- Tepic con dirección a Mazatlán. Atienda indicación vial. https://t.co/6l4HLsA5jL— Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) October 21, 2026
Bloqueo en la México-Toluca
La carretera México-Toluca permanece bloqueada por familiares de personas desaparecidas en distintas zonas del Valle de Toluca, quienes exigen justicia y avances en sus casos. La protesta mantiene afectada la circulación rumbo a la capital del Estado de México, luego de más de 19 horas de movilización.
Se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados y buscar alternativas viales. Se espera nueva información sobre la continuidad de la protesta y la posible liberación de la circulación.