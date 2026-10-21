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¡Más de 19 horas de caos! Bloquean la México-Toluca por desaparecidos; así están las carreteras HOY

La México-Toluca continúa bloqueada por familiares de personas desaparecidas que exigen justicia; sigue aquí las últimas noticias sobre cierres viales.

Carreteras de México
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Escrito por: Andrea Zárate

Las carreteras de México registran afectaciones este miércoles 21 de octubre, entre bloqueos y accidentes que complican la circulación para los automovilistas.

Si tienes planeado salir a carretera, aquí te mantenemos informado EN VIVO sobre los cierres, accidentes, bloqueos, rutas alternas y las últimas actualizaciones para que tomes precauciones antes de emprender tu viaje.

¿Qué carreteras están bloqueadas HOY 21 de octubre?

Reportan accidente en la carretera Tepic-Mazatlán

Un incidente vial fue reportado cerca del kilómetro 020+800 de la carretera Tepic-Mazatlán, con dirección a Tepic. Se recomienda manejar con precaución y mantenerse atentos a las actualizaciones sobre las condiciones de circulación.

Accidente en la carretera Guadalajara-Tepic

Se registró un accidente vial en la carretera Guadalajara-Tepic, con dirección a Mazatlán. Se recomienda a los automovilistas conducir con precaución y considerar posibles retrasos al circular por la zona.

Bloqueo en la México-Toluca

La carretera México-Toluca permanece bloqueada por familiares de personas desaparecidas en distintas zonas del Valle de Toluca, quienes exigen justicia y avances en sus casos. La protesta mantiene afectada la circulación rumbo a la capital del Estado de México, luego de más de 19 horas de movilización.

Se recomienda a los automovilistas anticipar sus traslados y buscar alternativas viales. Se espera nueva información sobre la continuidad de la protesta y la posible liberación de la circulación.

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