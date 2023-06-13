Difunden carta de renuncia a la SRE de Marcelo Ebrard dirigida a AMLO

Ciudad de México. Este lunes Marcelo Ebrard presentó su renuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como secretario de Relaciones Exteriores. Mediante una carta, dada a conocer por su equipo de trabajo, Ebrard agradeció la confianza al presidente durante los 5 años de trabajo en su gabiente. “Han sido cinco años maravillosos e inolvidables”, puede leerse en la carta de renuncia dirigida por Marcelo Ebrard hacia AMLO.

En la misiva, Ebrard declara que México cuenta con el prestigio y capacidad de acción, además de haber participado en distintos foros internacionales. Asimismo, Marcelo Ebrard destacó la protección de mexicanos que radican en el exterior, además de las acciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) durante la pandemia de Covid-19 al proveer de vacunas, equipo e insumos médicos para combatir a la pandemia.

El equipo de trabajo de @m_ebrard da a conocer la carta de renuncia que presentó esta mañana al presidente @lopezobrador_



“Han sido cinco años maravillosos e inolvidables”. pic.twitter.com/nTpbCagtC2 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 12, 2023

En su carta de renuncia a la titularidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores, señala que de ahora en adelante se dedicará a defender el proyecto de la Cuarta Transformación y ver por su consolidación. Externó que su renuncia no se trata de una despedida, sino de un hasta pronto.

Marcelo Ebrard se reune con AMLO y después ofrece conferencia de prensa

Fue cerca de las 12:00 cuando el aspirante a la candidatura presidencial de Morena, Marcelo Ebrard, se reunió con el presidente AMLO en Palacio Nacional. Al salir del recinto, vestido con una playera con la leyenda: “Sonrían, todo va a estar bien”, Ebrard dijo sentirse contento y prometió que volvería en octubre con la investidura como presidente de la República.

Tras presentar su renuncia como canciller, el aspirante a la candidatura de #Morena @m_ebrard salió de Palacio Nacional.



Ebrard, recorrerá algunas calles del Centro Histórico para llegar a una librería en donde dará su primera conferencia tras dejar el cargo. pic.twitter.com/OGXRvY14a6 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 12, 2023

A su salida de Palacio Nacional, se dirigió hacia la librería Porrúa, en el Centro de la CDMX, para ofrecer una conferencia a medios.

Ahí señaló que, además de presentar su renuncia a la SRE, también sostuvo una agradable conversación con el presidente AMLO. Dijo que a partir de ahora no es más canciller, solo Marcelo. Dijo que ganará y que su plan B es invitar a la Claudia Sheinbaum, quien también aspira a la candidatura, a fungir como secretaria de Gobernación.