Marcelo Ebrard se despide de la Secretaría de Relaciones Exteriores, entrega su renuncia ante AMLO

El aspirante a candidato presidencial de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Marcelo Ebrard Casaubón, presentó su renuncia a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) con el propósito de participar en las encuestas del partido guinda para aspirar a la silla presidencial en las elecciones de 2024.

Fue cerca de las 12:00 horas cuando el morenista llegó a Palacio Nacional para presentar su renuncia a la SRE. Esto ya había sido anunciado desde días antes; sin embargo, se volvió oficial. Cerca de las 13:42 horas, el ahora excanciller salió del recinto vistiendo una playera blanca con la leyenda: "Sonrían, todo va a estar bien".

Tras presentar su renuncia como canciller, el aspirante a la candidatura de #Morena @m_ebrard salió de Palacio Nacional.



Ebrard, recorrerá algunas calles del Centro Histórico para llegar a una librería en donde dará su primera conferencia tras dejar el cargo. pic.twitter.com/OGXRvY14a6 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 12, 2023

Marcelo Ebrard encabeza conferencia de prensa tras su renuncia ante la SRE

Al salir de Palacio Nacional, Marcelo Ebrard se dirigió hacia la librería Porrúa, ubicada en el Centro Histórico, donde llegó cerca de las 14:00 horas para encabezar una conferencia de prensa tras su renuncia a la SRE.

Ebrard Casaubón destacó que tuvo una conversación muy agradable con el mandatario y señaló que ya no es más el canciller, solo es Marcelo. "Han sido 5 años maravillosos y a partir de hoy defenderé la Cuarta Transformación", dijo.

"El plan B que tenemos es que invitemos a Claudia Sheinbaum como secretaria de Gobernacion", señaló.

Marcelo Ebrard encabeza conferencia de prensa tras renunciar a la SRE|FIA

¿Qué dijo Marcelo Ebrard sobre los acuerdos del Comité Nacional de Morena?

A través de un video para su cuenta de Twitter, Marcelo Ebrard, dio su punto de vista sobre los acuerdos a los que llegó el Comité Nacional de Morena: "Estoy contento porque me pareció muy bien que haya separación de cargo de todos los que aspiran a participar, cuatro seremos por parte de Morena, más Partido del Trabajo, más Partido Verde, en total seis. Todos tenemos que separarnos de nuestros cargos, yo lo haré mañana a las 12 del día, que me hizo de favor convocarme el presidente de la República y le entregaré mi renuncia", dijo.

Sobre los Acuerdos tomados esta tarde por el Consejo Nacional de Morena : pic.twitter.com/brp5GI72Sk — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 11, 2023

Finalmente, señaló que: "Vamos a tener una competencia real y va a ser una encuesta abierta en donde incluso habrá la simulación de una boleta, entonces, sonrían, nos va a ir requetebien y todo va a estar bien".