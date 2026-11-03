Frenan contrabando de un cuarto de millón de pesos: eran cartas de Pokémon y One Piece

Los famosos juegos de cartas y coleccionables de Pokémon y One Piece dejaron de ser un simple juego de niños para convertirse en un imán de dinero y contrabando. Lo que antes llevábamos en la mochila y jugar en la escuela, hoy representan un mercado millonario que más de uno intenta cruzar por la aduana de forma ilegal.

El truco de los 500 euros que terminó mal

Imagina llegar al paso fronterizo de Uggiate con Ronago, Italia, manejando desde Suiza, y decirle a los agentes de la Guardia Financiera que en el auto llevas objetos sin mucha importancia.

Eso fue lo que intentó un conductor pakistaní, residente en Bérgamo, al declarar que su mercancía tenía un valor de apenas 500 euros para evitar pagar los impuestos correspondientes. Quizá pensó que los oficiales verían puros pedazos de cartón brillante y lo dejarían seguir su camino.

Sin embargo, la jugada fracasó. Al revisar a fondo el vehículo, los agentes no encontraron ropa vieja ni baratijas; descubrieron un cargamento de 5,402 cartas coleccionables. El detalle, fue que muchas venían en su empaque original sellado, mientras que otras eran versiones premium certificadas que garantizaban la máxima puntuación de conservación posible.

Un golpe de apróximadamente 230 mil pesos mexicanos

Las autoridades aduanales saben muy bien cómo se mueve este negocio. Tras una valuación detallada, confirmaron que el precio real de esta colección rondaba los 11 mil euros, un aproximado de 10 mil francos suizos. Para darnos una idea clara, estamos hablando de casi 230 mil pesos mexicanos en artículos no declarados.

El nuevo oro de los coleccionistas y ladrones

Este decomiso refleja una realidad fascinante para el mercado: la Guardia Financiera considera este sector en pleno auge. Personajes icónicos como Charizard, Bulbasaur o Pikachu ya cumplen tres décadas de historia, pero hoy se cotizan en millones de dólares; una verdadera mina de oro que los volvió el nuevo blanco favorito de los delincuentes.

Para ponerlo en perspectiva, apenas este verano una tienda especializada en Francia sufrió un atraco donde los ladrones escaparon con un botín de 80 mil euros en puras cartas. Estos niveles de valor explican por qué alguien se arriesgaría a cruzar una frontera internacional mintiendo sobre sus pertenencias. Al final del día, el conductor se quedó con las manos vacías y el codiciado tesoro para coleccionistas de estas sagas, fueron confiscados por las autoridades.