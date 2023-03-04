Así es la casa de los abuelos de AMLO que se transformó en Centro Cultural

El Gobierno de Tabasco inauguró el Centro Cultural de Villa de Tepetitán, que antes fungía como la casa de los abuelos de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Se trata del inmueble en el que el presidente AMLO paso gran parte de su infancia, al ser hogar de sus abuelos. Hoy en día, la casa fue rehabilitada para ofrecer talleres a la ciudadanía de Tepetitán, Tabasco.

Además, en su interior, el Centro Cultural “Villa Tepetitán” cuenta con una biblioteca, y tendrá su propio Semillero creativo, así lo informó Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura del Gobierno de México, quien visitó el inmueble en compañía del director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Javier May Rodríguez.

Durante su visita, la secretaria de Cultura del Gobierno de México donó más de 200 libros al acervo de la Biblioteca de Tepetitán, con ejemplares que abordan diversos temas como:



Historia

Narrativa

Ciencias agropecuarias

Matemáticas

Poesía

Sociología

La casa de los abuelos de AMLO que fue transformada en Centro Cultural

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Casa de los abuelos de AMLO ofrecerá talleres a niños y niñas

En la inauguración del Centro Cultural “Villa Tepetitán”, el laboratorio de Teatro Campesino e Indígena presentó el montaje escénico ‘Usted es mi gallo, compadre’, una obra escénica que realiza una crítica a la misoginia que aún predomina en la sociedad.

Cabe destacar que el laboratorio de Teatro Campesino e Indígena es una escuela que desarrolla sus actividades en comunidades marginadas, con un sistema de educación teatral para la población.

De casa de los abuelos de AMLO a Centro Cultural

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Pero, estás, no serán las únicas actividades que mantendrá el que antes fuera hogar de los abuelos de AMLO, ya que se tiene prevista la instalación de un semillero creativo mixto de Música y Teatro.

Los Semilleros creativos son grupos de formación y creación artística gratuita con enfoque comunitario para niñas, niños y jóvenes de todo el país.

¿Cómo es la casa de los abuelos de AMLO que fue transformado a Centro Cultural?

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Por su parte, el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Javier May Rodríguez, celebró la inauguración del Centro Cultural “Villa Tepetitán”, al que se refirió como “cuna y origen de la política de transformación que sólo se puede tener viniendo desde muy abajo”.