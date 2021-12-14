Casas y vehículos inundados por ceniza del volcán de La Palma, forman parte de la vista en la zona de exclusión de La Palma. El barrio de Tacante es uno de los barrios más afectados y fue uno de los primeros en ser desalojados debido a la amenaza que representa el volcán de La Palma.

Lava negra y la ceniza del volcán Cumbre Vieja han inundado prácticamente todo en el área de exclusión designada en la isla de La Palma, dejando casas, vehículos y carreteras teñidas de negro y gris. Los soldados han ayudado a limpiar la ceniza del área que está cerrada para la población debido a los peligros que representa el volcán en erupción.

📽Espectaculares imágenes tomadas junto al @IGME1849 desde el Mirador del Jable vigilando la actividad del #VolcandeLaPalma #EstamosPorTi pic.twitter.com/J0oNm1Pi6R — Policía Nacional (@policia) December 13, 2021

Volcán Cumbre Vieja de La Palma sigue expulsando gases y lava

El volcán de La Palma, se quedó en silencio cuando los temblores constantes cesaron durante la noche del lunes (13 de diciembre), sin embargo los expertos advirtieron que esto no necesariamente significa que la erupción esté llegando a su fin después de 85 días de intensa actividad volcánica.

Involcan en twitter:

"Esto no implica que la erupción esté terminando, ya que en otras ocasiones las paradas fueron seguidas de un renovado aumento de la actividad".

La actividad sísmica en la isla de Canarias prácticamente se detuvo alrededor de las 9 pm (hora local) del lunes, según el más reciente reporte del Instituto de Vulcanología de Canarias, Involcan. Se trata del período más largo sin temblores desde que comenzó la erupción del Cumbre Vieja.

Un equipo de INVOLCAN se encuentra monitorizando la emisión de gases en el entorno del edificio volcánico principal / An INVOLCAN team is monitoring the emission of gases in the surroundings of the main volcanic edifice pic.twitter.com/S5uf6HGODs — INVOLCAN (@involcan) December 14, 2021

Ceniza deja casas y vehículos inundados en La Palma

La erupción del volcán de La Palma, que ha enviado ríos de lava fundida corriendo por las laderas de Cumbre Vieja durante varias semanas, es la más larga registrada en las Islas Canarias españolas desde que comenzaron los registros.

La tranquilidad del coloso siguió a la emisión de densas nubes tóxicas de dióxido de azufre que provocaron el cierre de aproximadamente un tercio de la población de la isla.

Desde que comenzó la erupción, el pasado 19 de septiembre, miles de personas han sido evacuadas, al menos 2, 910 edificios han sido destruidos y el principal medio de vida de la isla, las plantaciones de banano, ha sido devastadas.