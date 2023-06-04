Elecciones 2023: ¿Qué pasa si se acaban las boletas en las casillas especiales?

¡Las elecciones de este domingo 4 de junio han arrancado! y desde las 8:00 horas los ciudadanos iniciaron a formarse en las casillas electorales para poder ejercer el voto en Edomex y Coahuila.

Con motivo de la jornada electoral, el INE, se registró 2.3 millones de personas electoras en el estado de Coahuila y se instalaron 4 mil 60 casillas, ubicadas en mil 752 secciones electorales del estado, las cuáles se dividen de la siguiente forma:



1,745 casillas básicas.

2 mil 243 contiguas.

54 extraordinarias.

18 Especiales.

En el caso del Estado de México, las casillas electorales se dividen de la siguiente forma:



6 mil 561 casillas básicas.

13 mil 151 contiguas.

728 Extraordinarias.

62 especiales.

¿Cómo funcionan las casillas especiales en Edomex y Coahuila?

Las casillas especiales son aquellas que se instalan para las personas que se encuentran en tránsito y por cuestiones extraordinarias no pueden acudir a votar en el sitio que les correspondía originalmente. Su ubicación es determinada por las autoridades electorales locales .

Sin embargo, durante el retraso en la apertura de algunas casillas electorales al inicio de la jornada electoral de este 4 de junio, se estima que algunos votantes se dirijan a las casillas especiales.

Sin embargo, hay que recordar que dichas casillas, a diferencia de la “casilla normal”, tienen como mínimo 750 boletas hasta un máximo de 1500 boletas. Por lo que se exhorta a la ciudadanía el permitirle votar en estas casillas especiales a aquellos que verdaderamente no pueden votar en su localidad.

¿Qué pasa si se acaban las boletas en las casillas especiales?

Para la elección del próximo domingo, las autoridades electorales acordaron instalar en Estado de México un total de 62 casillas especiales dirigidas a aquellas personas que se encuentran lejos de su distrito local.

62 casillas especiales.

Si hoy domingo 4 de junio quieres ir a votar en las elecciones en el Estado de México (Edomex) y en Coahuila 2023, pero te encuentras en un lugar alejado de tu domicilio, podrás ir a votar en alguna de las casillas especiales instaladas por el INE en diversos municipios de ambos estados.

Sin embargo, hay que recordar que debido a la poca cantidad de boletas electorales, no se les permitirá votar a aquellas personas quiénes tengan a una distancia cercana su distrito electoral originario.

Si te encuentras en alguna de las casillas especiales y se terminan las boletas electorales, las autoridades encargadas solicitarán a los ciudadanos a acudir a las casillas que les corresponden de acuerdo a sus domicilios, ya que en esos lugares se tienen las boletas suficientes.

Si acudes a la casilla que te corresponde, siempre alcanzarás boletas porque se cuenta con todas las que corresponden a la lista nominal donde apareces.

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¿Cómo ubicar mi casilla electoral en Edomex y Coahuila?

En Fuerza Informativa Azteca te explicamos el paso a paso para ubicar las casillas normales y especiales para que puedas ejercer tu derecho al voto.

Recuerda que las casillas especiales abren también a las 8:00 de la mañana y cierran a las 18:00 horas.