En plena jornada electoral se registran retrasos en la apertura de casillas en Edomex

Durante este domingo 4 de junio, día de las elecciones 2023 en Edomex donde se elegirá nueva candidata algunos votantes se han quejado de las demoras en la apertura de las casillas electorales de su localidad para emitir su voto.

Hay que recordar que el Edomex será gobernado por primera vez en la historia por una mujer, y desde las 8:00 horas la candidata de Morena, Delfina Gómez acudió a Texcoco, municipio de donde es originaria a emitir su voto, mientras que la candidata del PRI,PAN, PRD y Nueva Alianza Alejandra del Moral asistió a votar alrededor de las 9:40 horas en el municipio de Cuautitlán Izcalli.

Votantes se quejan por retrasos en la apertura de casillas en Edomex

Aunque sin ningún incidente, ciertas casillas han sufrido la exigencia de los votantes que han sido puntuales en los horarios para la apertura de las casillas en el Edomex.

Durante esta mañana en el municipio de Chalco, Edomex se registró un retraso en la apertura de casillas debido a la falta de funcionarios, por lo que la modalidad del voto electrónico, modalidad instalada en la casilla se ha visto afectada. Así como en el municipio de Toluca donde se presentaron fallas en este tipo de modalidad.

De igual forma, en el municipio de Metepec, la casilla especial de la sección 2534 ubicada en el Calvario de Metepec, abrió en un horario posterior al establecido por las autoridades electorales.

Ante el retraso de las casillas, se tiene previsto que los ciudadanos se trasladen a las diversas casillas especiales instaladas en los diversos municipios del Edomex.

#Elecciones2023 | En #Edomex se fijaron más de 20 mil #casillas y el retraso en la apertura es la mayor incidencia hasta el momento.



Algunos funcionarios incluso no llegaron; se tuvo que elegir a #ciudadanos de la fila para ayudar.@Jaime_Guerrero nos cuenta.#LaFuerzaDeTuVoto pic.twitter.com/teK8Ghs8gU — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 4, 2023

Se reportan largas filas en casillas electorales

Desde los primero minutos de la jornada electoral de este 4 de junio, se han reportado varios votantes afuera de las casillas electorales, mismas que han aumentado debido al retraso en la apertura de casillas.

Con largas filas en las casillas comenzaron las elecciones 2023 para elegir nueva gobernadora en el Estado de México. Se ha presenciado buena participación por parte de los mexiquenses por lo que es necesario tener paciencia y acudir a la casilla electoral que le corresponde a cada votante de acuerdo a tu localidad, y en su caso, prever el traslado a alguna de las miles de casillas especiales instaladas en municipios del Edomex.

Ubica tu casilla electoral en Edomex

Si deseas participar en las elecciones del 4 de junio en Edomex ó Coahuila, el INE ha puesto a disposición una página web donde podrás ubicar tu casilla dependiendo tu localidad, a través del sitio web: https://ubicatucasilla.ine.mx/

Las casillas especiales son aquellas que se instalan para las personas que se encuentran en tránsito y por cuestiones extraordinarias no pueden acudir a votar en el sitio que les correspondía originalmente.